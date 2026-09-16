Γρηγορίου: «Κρατάω μόνο το εικοσάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο»

Η πρώτη τοποθέτηση του Μιχάλη Γρηγορίου μετά την νίκη επί της Μαρκό στον τηλεοπτικό φακό

Όλα όσα ανέφερε ο Έλληνας τεχνικός στην flash interview μετά την λήξη της αναμέτρησης απέναντι στη Μαρκό

Αναλυτικά:

«Κρατάω μόνο το εικοσάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο, την επίτευξη του γκολ και τίποτα άλλο. Παίζαμε με μια πολύ καλή ομάδα. Γνωρίζαμε εκ των προτέρων ότι απέναντι σε κλειστές άμυνες, και έχοντας εννέα αλλαγές στην ενδεκάδα σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι, το επιθετικό κομμάτι θα ήταν δύσκολο.

Για να διασπάσεις τέτοιες άμυνες χρειάζονται αυτοματισμοί και να γνωρίζει ο ένας παίκτης το παιχνίδι του άλλου. Ήταν μια δύσκολη συνθήκη, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μου άρεσε η εικόνα μας στο πρώτο ημίχρονο. Υπάρχουν πράγματα που γνωρίζουμε ότι δεν τα κάνουμε καλά και οφείλουμε να τα διορθώσουμε άμεσα».