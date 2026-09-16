Νέα ευκαιρία ο Παναθηναϊκός με τον Κάνγκουα (vid)

Ο Παναθηναϊκός πιέζει για να ανοίξει το σκορ κόντρα στην Κηφισιά, με τον Κινγκς Κάνγκουα να σουτάρει έξω από την περιοχή, ωστόσο η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ.

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