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Νέα ευκαιρία ο Παναθηναϊκός με τον Κάνγκουα (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο Παναθηναϊκός πιέζει για να ανοίξει το σκορ κόντρα στην Κηφισιά, με τον Κινγκς Κάνγκουα να σουτάρει έξω από την περιοχή, ωστόσο η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ.

Δείτε εδώ:

Νέα ευκαιρία ο Παναθηναϊκός με τον Κάνγκουα (vid)