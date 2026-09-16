Χρόνος ανάγνωσης 1’ SUPERBET ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Νέα ευκαιρία ο Παναθηναϊκός με τον Κάνγκουα (vid) 16-09-2026 19:11 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Παναθηναϊκός Κηφισιά ΠΡΟΣΩΠΑ Κινγκς Κάνγκουα 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Παναθηναϊκός πιέζει για να ανοίξει το σκορ κόντρα στην Κηφισιά, με τον Κινγκς Κάνγκουα να σουτάρει έξω από την περιοχή, ωστόσο η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ. Δείτε εδώ: Το λάθος στην Α’ Θεσσαλονίκης: Η επιλογή του Μητσοτάκη που προβληματίζει instanews.gr Η μεγαλύτερη διαφορά με την περυσινή ομάδα: Οι 3 παίκτες που δίνουν άλλη ποιότητα στον ΠΑΟ menshouse.gr Μια βασική διαφοροποίηση: Τα ευέλικτα πακέτα της νέας συνδρομητικής πλατφόρμας Αλαφούζου dailymedia.gr Ο παίκτης που μπορεί να λύσει το πρόβλημα στα χαφ της Εθνικής menshouse.gr Τεστ ευφυΐας: Εάν κάνεις κάτω από 2 λάθη σε αυτό το κουίζ, έχεις IQ πιο υψηλό από του μέσου Έλληνα menshouse.gr «Πόσο γλίτσας είναι»: Άγρια κόντρα Χάρη Δούκα – Στάθη Τσαγκαρουσιάνου για μια ανάρτηση για τον Μαζωνάκη dailymedia.gr Τελικά τι θα κάνει ο Ικάρντι... menshouse.gr Ετοιμάζει τριπλό μεταγραφικό χτύπημα ο Τσίπρας: Από το ΠΑΣΟΚ στο κατώφλι της ΕΛ.Α.Σ. instanews.gr Νέα ευκαιρία ο Παναθηναϊκός με τον Κάνγκουα (vid) SHARE