Κριτική παικτών Άρη: Άρεσαν οι νεαροί - Σε ρηχά νερά οι «παλιοί»

Η κριτική των παικτών του Άρη μετά την νίκη επί της Μαρκό στο Κλεάνθης Βικελίδης

Βέλιο 7: Δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα ο κίπερ του Άρη, παρουσιάζει όμως μια δυσκολία στις εξόδους του

Τιάμ 8: Έβγαλε και πάλι διάθεση και ήταν πάντα πρώτος στις μονομαχίες. Ο στόπερ του Άρη μοιάζει από τους πιο σταθερούς στις δύο ευκαιρίες που έχει πάρει

Φαμπιάνο 7: Έπαιξε ένα ημίχρονο και δεν έδειξε να δυσκολεύεται ιδιαίτερα. Αντικαταστάθηκε νωρίς

Πετρίς 8: Όπως και τα υπόλοιπα μπακ του Άρη, ο Πετρίς δείχνει να είναι πολύ ορεξάτος και διαβασμένος στη θέση του.

Χαρούπας 7: Θετικό το δείγμα για ακόμη μία φορά από τον νεαρό. Ορεξάτος, ακούραστος και πολύ καλός τόσο ανασταλτικά, όσο και δημιουργικά.

Μπασίρου 6: Δεν έδειξε πολλά πράγματα δημιουργικά, καλός ανασταλτικά

Βοριαζίδης 7: Εξαιρετικός στα ανασταλτικά του καθήκοντα, δείχνει πως μπορεί να βοηθήσει στην οργάνωση και των επιθέσεων

Μπουσαΐντ 8: Ίσως και από τα καλύτερα παιχνίδια του με τον Άρη. Ο Βέλγοςέβγαλε διάθεση και ήταν από τους λίγους που προσπαθούσαν να παίξουν κάθετο ποδόσφαιρο.

Μιρ 5: Δεν έδειξε σχεδόν τίποτα. Ακόμη ένα παιχνίδι κάτω του μετρίου από τον επιθετικό του Άρη

Κουαμέ 7: Συμμετοχικός και μέσα στις φάσεις. Του ανήκει το μισό γκολ.

Παλάσιος 5: Σε ίδια μοίρα με Μιρ. Πολύ λίγα πράγματα και δείχνει πως θέλει περισσότερο χρόνο για να προσαρμοστεί.

Αναπληρωματικοί:

Μορόν 7: Μπήκε και ήταν κοντά στις φάσεις. Ίσως να έπρεπε να πάρει περισσότερο χρόνο.

Μανού 6: Δείχνει πως όταν κλείνεται χάνει την συγκέντρωση του. Έχει την ικανότητα αλλά το χάνει κάπου στην ένταση και στις μεταβιβάσεις του.

Γκαρέ 6: Ντεφορμέ το τελευταίο διάστημα. Ο Αργεντίνος ποδοσφαιριστής μοιάζει να έχει επηρεαστεί από την γενικότερη εικόνα της ομάδας και παρουσιάζεται πεσμένος

Παπασαραφιανός 7: Έπαιξε λίγο, όμως είχε την στιγμή του από τα αριστερά, γυρίζοντας όμορφα τη μπάλα μέσα στην περιοχή, με τους παίκτες του Άρη να μην μπορούν να την σπρώξουν στα δίχτυα.

Σούταλο 7: Αρκετά καλός στις δύο - τρεις στιγμές που ανέβηκε μέτρα με την μπάλα και οργάνωσε το παιχνίδι. Κάπως ασταθής ακόμη μέσα στο κουτί.