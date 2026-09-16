Οριστικά στους 16 της Ευρώπης η Ελλάδα

Η Εθνική Ελλάδος πήρε οριστικά την πρόκριση για τους 16 του Eurovolley.

Στις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης θα βρίσκεται η Ελλάδα, καθώς εξασφάλισε και μαθηματικά την πρόκρισή της στην επόμενη φάση του Eurovolley.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης της Σουηδίας με τη Σλοβακία έφερε τα ευχάριστα νέα για τη «γαλανόλευκη». Με τους Σουηδούς να κατακτούν δύο σετ, η Ελλάδα εξασφάλισε και μαθηματικά μία θέση στην πρώτη τετράδα του Α’ ομίλου και μαζί το εισιτήριο για τη φάση των «16» της διοργάνωσης.

Η Εθνική έχει πλέον σίγουρη τουλάχιστον την 4η θέση του ομίλου, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναρριχηθεί ακόμη και στη 2η θέση, αν και για να συμβεί αυτό θα χρειαστεί συνδυασμός αποτελεσμάτων.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του στη φάση των ομίλων την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου στις 17:00 απέναντι στη Σλοβακία, με στόχο την καθαρή νίκη που θα του επιτρέψει να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα ενόψει των νοκ άουτ.

Η Ελλάδα επιστρέφει στις 16 κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης μετά το 2019 και πλέον περιμένει να μάθει την τελική της θέση στον όμιλο και τον αντίπαλό της στην πρώτη νοκ άουτ αναμέτρηση.