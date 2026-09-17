Σκάουτ του ΝΒΑ: «Θα έχουν πρόβλημα αμυντικά οι Λέικερς»

Ένας σκάουτ του ΝΒΑ μίλησε ανώνυμα για τους Λος Άντζελες Λέικερς και τόνισε πως θα αντιμετωπίσουν αμυντικό πρόβλημα τη νέα σεζόν.

Σε μία από τις σημαντικότερες off-season τους των τελευταίων ετών, οι Λος Άντζελες Λέικερς άλλαξαν σημαντικά το ρόστερ τους και… έδωσαν τα κλειδιά του οργανισμού στον Λούκα Ντόντσιτς.

Ένας σκάουτ του ΝΒΑ μίλησε ανώνυμα στο «Sports Illustrated» και αναφέρθηκε στους «Λιμνανθρώπους». Τόνισε πως επιθετικά δεν θα έχουν προβλήματα, όμως υπογράμμισε πως υπάρχουν αμυντικά θέματα στην ομάδα.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Νομίζω οι Λέικερς θα έχουν πρόβλημα αμυντικά. Ο Κέσλερ είναι γνωστός για το shot blocking, ή βασικά γνωστός για την άμυνά του, αλλά είναι ένας καλός shot blocker. Δεν νομίζω πως είναι γενικά καλός αμυντικός. Αλλά μπορεί να προστατέψει το ζωγραφιστό. Οπότε το πρώτο βήμα είναι να μην δίνουν lay-ups. Θέλω να δω πώς θα τα πάει.

Οι Τζαζ πάντα ήθελαν αν είναι σαν τον Ρούντι Γκομπέρ και δεν έγινε ποτέ. Αλλά είναι πολύ καλός είτε σε pick and roll είτε σε drop coverage. Αν έδινε βοήθεια, ήταν αρκετά καλός στο να προστατεύει το ζωγραφιστό, αλλά δεν κάνει το κάτι έξτρα. Θα τους βοηθήσει με τα ριμπάουντ αμυντικά. Αλλά βλέποντας το ρόστερ τους, θα χρειαστούν βοήθεια στην άμυνα.

Επιθετικά, οι Ντόντσιτς και Ριβς είναι εξαιρετικοί. Αλλά ποιος θα μαρκάρει; Η απάντηση είναι εύκολα. Ο Ριβς γιατί ο Ντόντσιτς δεν θα το κάνει. Οπότε το να μαρκάρει τον καλύτερο αντίπαλο θα δυσκολέψει τον Ριβς; Θα βρουν κάποιον άλλον που να μπορεί να μαρκάρει τον καλύτερο αντίπαλο; Δεν ξέρω.

Επιθετικά έχουν αρκετό ταλέντο, ειδικά όταν θα αρχίσουν να γίνονται αλλαγές. Ο Ριβς θα έχει πολλές επαφές. Και με την προσοχή που θα τραβέι ο Ντόντσιτς και τα ISOs του, θα υπάρχουν πολλές φορές που η μπάλα θα πηγαίνει στον Ριβς και θα κάνει αυτό που κάνει καλύτερα.

Φαντάζομαι πιστεύουν πως ο Τζάρεντ Βαντερμπίλτ θα είναι από τους καλύτερού τους αμυντικούς. Είμαι μεγάλος οπαδός του Μαμουκελασβίλι, αλλά μπορεί να μαρκάρει έναν συγκεκριμένο τύπο παίκτη. Δεν μπορεί να μαρκάρει τους περισσότερους παίκτες στο ΝΒΑ για τους οποίους χρειάζεσαι κάποιον ειδικό.

Ίσως οι Λέικερς προσπαθήσουν να σκοράρουν περισσότερο από τους υπόλοιπους. Αλλά θα πρέπει να ελπίζουν πως ο Ουόκερ θα είναι ο rim protector στον οποίον ποντάρουν τα πάντα».