Η Euroleague αποκάλυψε το τρόπαιο του Super Cup (vid)

O Oλυμπιακός θα διεκδικήσει στο Άμπου Ντάμπι το πρώτο Super Cup στην ιστορία Euroleague.

Η διοργανώτρια αρχή αποκάλυψε μέσω ενός βίντεο το τρόπαιο, για το οποίο θα παλέψουν εκτός από τους πρωταθλητές Ευρώπης, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Φενέρμπαχτσε και η Ντουμπάι.

Υπενθυμίζεται πως ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Παρασκευή (18/9, 17:00) τη Φενέρ και τρεις ώρες μετά (20:00) η Ντουμπάι αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ ο τελικός θα γίνει το Σάββατο (20:00).