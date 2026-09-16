Η Euroleague αποκάλυψε το τρόπαιο του Super Cup (vid)

Η διοργανώτρια αρχή αποκάλυψε μέσω ενός βίντεο το τρόπαιο, για το οποίο θα παλέψουν εκτός από τους πρωταθλητές Ευρώπης, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Φενέρμπαχτσε και η Ντουμπάι.
Υπενθυμίζεται πως ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Παρασκευή (18/9, 17:00) τη Φενέρ και τρεις ώρες μετά (20:00) η Ντουμπάι αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ ο τελικός θα γίνει το Σάββατο (20:00).
A new trophy. A new chapter. A new season. 🏆— EuroLeague (@EuroLeague) September 16, 2026
For the first time ever, the Euroleague Basketball SuperCup lands in Abu Dhabi 🇦🇪
It all starts here on Friday🔥 pic.twitter.com/JzAhVzqiyC