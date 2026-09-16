Ιτούδης: «Εκτός για αρκετές εβδομάδες ο Μπλατ» - Τι είπε για Κάτας και Παναθηναϊκό

Στο πλαίσιο του ισραηλινού Σούπερ Καπ κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ (17/9) ο Δημήτρης Ιτούδης στάθηκε στην προετοιμασία της ομάδας του, την απουσία του Ταμίρ Μπλατ, αλλά και τη σχέση του με τον Οντέτ Κάτας από την εποχή του Παναθηναϊκού.

Ο Έλληνας τεχνικός της Χάποελ Τελ Αβίβ δήλωσε ενθουσιασμένος που ξεκινάει τη σεζόν απέναντι στη Μακάμπι, αλλά επεσήμανε τον περιορισμένο χρόνο προετοιμασίας ενόψει EuroLeague: «Είμαστε περήφανοι και πολύ χαρούμενοι που ανοίγουμε τη σεζόν απέναντι σε έναν πολύ καλό αντίπαλο και μια ομάδα όπως η Μακάμπι. Δεν υπάρχει προπονητής που να μην ήθελε λίγο περισσότερο χρόνο στην προετοιμασία, και ο χρόνος που διαθέτουμε για να γνωρίσουμε τους παίκτες μειώνεται, καθώς όλα είναι προσανατολισμένα στην έναρξη της EuroLeague. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι. Χαίρομαι που βρισκόμαστε στο Ισραήλ».

Αναφερόμενος στη συνεργασία του με τον Κάτας στον Παναθηναϊκό, τη διετία 1999-2001, όταν ο νυν κόουτς ήταν παίκτης των πρασίνων και ο Ιτούδης βοηθός του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ανέφερε: «Ήμουν πολύ περήφανος που είχαμε τον Όντεντ Κάτας στην ομάδα μας ως παίκτη. Συνεργαστήκαμε εξαιρετικά. Ήταν μια δύσκολη κατάσταση, καθώς έφερε το δικό του στυλ παιχνιδιού στο σύστημά μας, αλλά μόλις το αφομοίωσε, έκανε σπουδαία πράγματα και χάρισε τίτλους και μεγάλες στιγμές. Ήταν πολύ δεκτικός στην προπονητική καθοδήγηση. Η σχέση μας διατηρήθηκε στο πέρασμα των χρόνων. Υπάρχει σεβασμός».

Για την κατάσταση στο Ισραήλ, σημείωσε: «Το πρωτάθλημα αντιμετώπισε δυσκολίες πέρυσι, αλλά ολοκληρώθηκε, και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους γι' αυτό. Ένας τίτλος παραμένει τίτλος, επομένως θα παλέψουμε γι' αυτόν. Διαθέτουμε παίκτες που δεν έχουν αγωνιστεί στο ευρωπαϊκό στερέωμα».

Όταν ρωτήθηκε για τον Ταμίρ Μπλατ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με τη Χάποελ, προερχόμενος από τη Μακάμπι, απάντησε: «Είχα μόνο μία συζήτηση μαζί του καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Δεν γνωρίζω όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τραυματισμό του, αλλά ξέρω ότι, δυστυχώς, θα τον κρατήσει εκτός ομάδας για αρκετές εβδομάδες. Όσο για τη στρατηγική για το μέλλον, επιτρέψτε μου να μην την αποκαλύψω, καθώς συνδέεται με μια στρατηγική κίνηση που θα πραγματοποιήσει ο σύλλογος τις επόμενες εβδομάδες».