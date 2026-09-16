Κριτική Παναθηναϊκού: Μίλησε η κλάση του Ουναΐ

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 0-2 την Κηφισιά και το SDNA σχολιάζει την απόδοση των παικτών του Τζέικομπ Νίστρουπ. «Μάγος» Ουναΐ, ήρθε από τον πάγκο και... καθάρισε μόνος του το ματς.

Ινιάκι Πένια: Δεν χρειάστηκε σχεδόν ποτέ ο Ισπανός γκολκίπερ, που ήταν καλός με την μπάλα στα πόδια και σταθερός στις εξόδους του.

Ανάς Σαλάχ-Εντίν: Ντεμπούτο για τον Μαροκινό μπακ, που ασχολήθηκε περισσότερο με τα ανασταλτικά του καθήκοντα και είχε θετική εικόνα. Δημιουργικά προσπάθησε να φτιάξει κάποιες φάσεις για τους συμπαίκτες του.

Έρικ Πάλμερ-Μπράουν: Καλός ο Αμερικανός στόπερ, που δεν αντιμετώπισε προβλήματα από την πίεση των γηπεδούχων.

Στέφαν Ντε Φράι: Η εμπειρία του έκανε την διαφορά όποτε χρειάστηκε, με τον Ολλανδό να έχει εξαιρετικές τοποθετήσεις στα μετόπισθεν.

Τριαντάφυλλος Τσάπρας: Από τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού, με συνεχή συμβολή στο επιθετικό κομμάτι. Ανέβηκε πολλές φορές, έβγαλε μπαλιές, απείλησε με σέντρες και αποτέλεσε «πονοκέφαλο» για την Κηφισιά.

Παναγιώτης Μπινιάρης: Θετικός ο νεαρός Έλληνας χαφ, που κερδίζει πολύτιμες εμπειρίες σε επίπεδο πρώτης ομάδας.

Σωτήρης Κοντούρης: Έτρεξε αρκετά, κουβάλησε μπάλα, έβγαλε κάποιες μπαλιές και παράλληλα γυρνούσε μέχρι την περιοχή του για να μαρκάρει όποτε ήταν απαραίτητο.

Κινγκς Κάνγκουα: Εξαιρετικό το «μηχανάκι» του Παναθηναϊκού, με συμβολή εκτελεστικά, δημιουργικά και ανασταλτικά. Αναχαιτίσεις, ντρίμπλες, ωραίες μπαλιές και γενικά μια all-around εμφάνιση για τον Ζαμπιανό, που απείλησε με αρκετούς τρόπους την αντίπαλη εστία.

Αντριάνο Γιάγκουσιτς: Ορεξάτος και δραστήριος, πήρε πρωτοβουλίες αλλά δεν μπόρεσε να δώσει ουσία στο παιχνίδι του.

Φακούντο Πελίστρι: Μια από τα ίδια και για τον Ουρουγουανό, ο οποίος είχε διάθεση αλλά δεν κατάφερε ποτέ να απειλήσει άμεσα την αντίπαλη εστία.

Ανδρέας Τετέι: Στο πρώτο ημίχρονο δεν του βγήκε το ματς όπως θα ήθελε, όμως στην επανάληψη κέρδισε με υπέροχη ενέργεια το πέναλτι που άνοιξε τον δρόμο προς τη νίκη.

Ετιέν Καμαρά: Υπέπεσε σε λάθη στο διάστημα που αγωνίστηκε και γενικά δεν έπιασε υψηλά στάνταρ απόδοσης.

Αζεντίν Ουναΐ: Εκπληκτικός ο Μαροκινός, που ήρθε από τον πάγκο και «καθάρισε» το ματς με δύο γκολ. Παράλληλα προσέφερε θέαμα με υπέροχες ντρίμπλες, μοίρασε ιδανικά την μπάλα στους συμπαίκτες του και έδειξε την μεγάλη του κλάση.

Σαντίνο Αντίνο: Δραστήριος και ορεξάτος όσο έπαιξε, χωρίς να απειλήσει πάντως την αντίπαλη εστία.

Γιώργος Κάτρης: Δεν χρειάστηκε να κάνει και πολλά στο διάστημα που αγωνίστηκε.

Σίριλ Ντέσερς: Αγωνίστηκε για λίγα λεπτά και δεν φάνηκε ιδιαίτερα.