Τζέιμς για τη μεταγραφή του στην Εφές: «Όταν είδα τι σχεδίασαν για μένα και την ομάδα…»

Σε μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές του φετινού καλοκαιριού η Αναντολού Εφές πυροδότησε τη «βόμβα» με την απόκτηση του Μάικ Τζέιμς.

Ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία της EuroLeague μετακόμισε στην Κωνσταντινούπολη, αφήνοντας τη Μονακό των πολλών οικονομικών προβλημάτων μετά από πέντε επιτυχημένα χρόνια.

Στο πλαίσιο της media day της EuroLeague, ο 36χρονος Αμερικανός άσος μίλησε στην Ντενίζ Ακσόι για τους λόγους που τον οδήγησαν να επιλέξει την Εφές ως τη νέα του ομάδα.

«Οι συζητήσεις που είχαμε για την ομάδα και το όραμα του GM και του Πάμπλο (Λάσο) έπαιξαν καθοριστικό ρόλο», τόνισε αρχικά ο Τζέιμς και πρόσθεσε:

«Όταν είδα τι είχαν σχεδιάσει για μένα, αλλά και την ομάδα που έστηναν, κατάλαβα αμέσως ότι εδώ θα έχουμε μια πραγματική ευκαιρία να είμαστε ανταγωνιστικοί. Ακόμα και τώρα νιώθω το ίδιο και είμαι ενθουσιασμένος για αυτό το νέο κεφάλαιο».