Επιστρέφει στο Τορίνο ο Αλκαράθ

Ο Κάρλος Αλκαράθ εξασφάλισε την πρόκρισή του στο ATP Finals για πέμπτη διαδοχική σεζόν.

Ο νικητής του Roland Garros και του US Open Σάσα Ζβέρεφ και ο πρωταθλητής του Wimbledon Γιάνικ Σίνερ έχουν ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή τους στη διοργάνωση. Kαι από τη στιγμή που ο Aλκαράθ, νικητής του Australian Open, είναι βέβαιο ότι θα ολοκληρώσει τη σεζόν μέσα στην πρώτη 20άδα του Race, έκλεισε και εκείνος μια από τις οκτώ θέσεις για Τορίνο.

Ο Καρλίτος έζησε τη σημαντικότερη στιγμή της σεζόν στο Melbourne Park, όπου ολοκλήρωσε το Career Grand Slam.

Έχει απολογισμό 26-4 τη φετινή σεζόν και εκτός από τον θρίαμβό του στη Μελβούρνη, κατέκτησε το τουρνουά της Ντόχα και έφτασε στον τελικό του Μόντε Κάρλο.

Ο 23χρονος Ισπανός επέστρεψε πρόσφατα μετά από τραυματισμό στον καρπό και έφτασε μέχρι τα προημιτελικά του US Open, όπου ηττήθηκε στα πέντε σετ από τον φιναλίστ του τουρνουά Μπεν Σέλτον.

Ο Aλκαράθ έχει απολογισμό 7-5 στο ATP Finals, έχοντας φτάσει για πρώτη φορά στον τελικό της διοργάνωσης την περασμένη σεζόν, πριν ηττηθεί από τον Σίνερ.

Το φετινό ATP Finals θα διεξαχθεί και πάλι στην Inalpi Arena του Τορίνο από τις 15 έως τις 22 Νοεμβρίου.