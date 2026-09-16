Με γκολ στο 88’ η Ομόνοια νίκησε 1-0 την Θέλτα και ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις της στο Europa League.

Δεν υπήρχε καλύτερος τρόπος να ξεκινήσει την League Phase η Ομόνοια, η οποία με γκολ στο φινάλε λύγισε την Θέλτα (1-0) και πήρε το πρώτο τρίποντο. Νίκη και για την Σπάρτα Πράγας κόντρα στην Αραράτ (1-4).



Στο πρώτο μέρος η Θέλτα ήταν απειλητική κυρίως με τον Ντουράν, ενώ οι Κύπριοι έχασαν μεγάλη ευκαιρία στο 31’ με τον Ντουβέρν, όμως το δυνατό σουτ του απέκρουσε ο Ράντου. Στην επανάληψη, ο Ντουράν έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για τους Ισπανού αλλά το γκολ δεν μέτρησε για οφσάιντ στο ξεκίνημα της φάσης και όλα έδειχναν ότι το ματς θα τελειώσει χωρίς τέρματα. Όμως τελικά δεν έγινε έτσι αφού στο 88’ με τρομερό σουτ ο Μπάλκοβετς τίναξε τα δίχτυα και έβαλε «φωτιά» στο ΓΣΠ με το 1-0 που έμεινε μέχρι το φινάλε.

Την πρώτη νίκη στην League Phase του Europa League πήρε και η Σπάρτα Πράγας, η οποία επβλήθηκε εκτός έδρας της Αραράτ με 1-4. Με δύο γκολ του Γκουντάλ σε διάστημα δύο λεπτών στο πρώτο μέρος πήγαν με 0-2 στα αποδυτήρια η Τσέχοι και στο δεύτερο μέρος δίχτυα βρήκαν οι Μερκάδο, Βύντρα. Είχε μειώσει ο Γουίλσον Βαλδές προσωρινά για τους Αρμένιους.