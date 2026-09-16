Από τον… ώμο του Ζότα Σίλβα η πρώτη τελική του Ολυμπιακού (vid)

Στο 14’ κόρνερ του Τσικίνιο, στο πρώτο δοκάρι ο Ζότα Σίλβα πήδηξε για κεφαλιά αλλά βρήκε την μπάλα με τον ώμο και την έστειλε άουτ.

Η ευκαιρία του Ολυμπιακού