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Από τον… ώμο του Ζότα Σίλβα η πρώτη τελική του Ολυμπιακού (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 14’ κόρνερ του Τσικίνιο, στο πρώτο δοκάρι ο Ζότα Σίλβα πήδηξε για κεφαλιά αλλά βρήκε την μπάλα με τον ώμο και την έστειλε άουτ.

Η ευκαιρία του Ολυμπιακού

Από τον… ώμο του Ζότα Σίλβα η πρώτη τελική του Ολυμπιακού (vid)