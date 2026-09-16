Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA LEAGUE Με τα πόδια ο Αμπράμοβιτς είπε «όχι» στον Ζότα Σίλβα (vid) 16-09-2026 23:25 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Ολυμπιακός Jagiellonia Białystok 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 59’ ο Ζότα Σίλβα βρέθηκε μέσα στην περιοχή και δεξιά αλλά το διαγώνιο σουτ του απέκρουσε με τα πόδια ο Αμπράμοβιτς. Η ευκαιρία του Σίλβα «Πόσο γλίτσας είναι»: Άγρια κόντρα Χάρη Δούκα – Στάθη Τσαγκαρουσιάνου για μια ανάρτηση για τον Μαζωνάκη dailymedia.gr Τεστ ευφυΐας: Εάν κάνεις κάτω από 2 λάθη σε αυτό το κουίζ, έχεις IQ πιο υψηλό από του μέσου Έλληνα menshouse.gr Ο... Ρουμάνος Κριστιάνο που θα έκανε μεταγραφή 50 εκατομμύριων έρχεται στα 23 του στο Λεβαδειακό! menshouse.gr Εκτός από τον Ουναΐ ο ΠΑΟ έχει άλλον έναν παικταρά menshouse.gr Το λάθος στην Α’ Θεσσαλονίκης: Η επιλογή του Μητσοτάκη που προβληματίζει instanews.gr Μια βασική διαφοροποίηση: Τα ευέλικτα πακέτα της νέας συνδρομητικής πλατφόρμας Αλαφούζου dailymedia.gr Ετοιμάζει τριπλό μεταγραφικό χτύπημα ο Τσίπρας: Από το ΠΑΣΟΚ στο κατώφλι της ΕΛ.Α.Σ. instanews.gr Ο παίκτης που μπορεί να λύσει το πρόβλημα στα χαφ της Εθνικής menshouse.gr Με τα πόδια ο Αμπράμοβιτς είπε «όχι» στον Ζότα Σίλβα (vid) SHARE