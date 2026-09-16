Με τα πόδια ο Αμπράμοβιτς είπε «όχι» στον Ζότα Σίλβα (vid)

Στο 59’ ο Ζότα Σίλβα βρέθηκε μέσα στην περιοχή και δεξιά αλλά το διαγώνιο σουτ του απέκρουσε με τα πόδια ο Αμπράμοβιτς.

Η ευκαιρία του Σίλβα