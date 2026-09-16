Ο Τσικίνιο δεν εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Αμπράμοβιτς (vid)

Στο 72’ λάθος του Αμπράμοβιτς, κέρδισε ο Φρόιλερ, αλλά ο Τσικίνιο από κοντά με προβολή έστειλε τη μπάλα άουτ.

Η ευκαιρία του Τσικίνιο