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Ο Τσικίνιο δεν εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Αμπράμοβιτς (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 72’ λάθος του Αμπράμοβιτς, κέρδισε ο Φρόιλερ, αλλά ο Τσικίνιο από κοντά με προβολή έστειλε τη μπάλα άουτ.

Η ευκαιρία του Τσικίνιο

Ο Τσικίνιο δεν εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Αμπράμοβιτς (vid)