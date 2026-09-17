Η βαθμολογία της League Phase μετά την πρεμιέρα του Europa League

H φετινή League Phase του Europa League εκκίνησε με τον Ολυμπιακό να επικρατεί της Γιαγκελόνια με 2-1, κάνοντας ανατροπή.

Από τα υπόλοιπα αποτελέσματα, ξεχώρισε το μεγάλο διπλό της Μπενφίκα στην έδρα της Μίλαν, αλλά και η μεγάλη νίκη που πανηγύρισε η Ομόνοια κόντρα στην Θέλτα (1-0).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής:

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου

Ομόνοια - Θέλτα 1-0

Αραράτ-Αρμένια - Σπάρτα Πράγας 1-4

Ολυμπιακός - Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ 2-1

Άντερλεχτ - Λυών 1-2

Μπάγερ Λεβερκούζεν - Τσέλιε 2-0

Μίλαν - Μπενφίκα 0-2

Στουρμ Γκρατς - Ρεν 0-0

Χάποελ Μπερ Σεβά - Ντινάμο Ζάγκρεμπ 0-0

Σάντερλαντ - Αλκμάαρ 1-0

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου

ΟΦΗ - Χόφενχαϊμ 19:45

Λέφσκι Σόφιας - Σάλτσμπουργκ 19:45

Βικτόρια Πλζεν - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 22:00

Γιουβέντους - Ναϊμέχεν 22:00

Κρίσταλ Πάλας - Λεχ Πόζναν 22:00

Λίλεστρομ - Τορέενσε 22:00

Μπεσίκτας - Μαρσείγ 22:00

Ρεάλ Σοσιεδάδ - Μπόρνμουθ 22:00

Σέλτικ - Φερεντσβάρος 22:00

Η Βαθμολογία

Σπάρτα Πράγας 3 (4-1) Μπενφίκα 3 (2-0) Μπάγερ Λεβερκούζεν 3 (2-0) Λιόν 3 (2-1) Ολυμπιακός 3 (2-1) Ομόνοια 3 (1-0) Σάντερλαντ 3 (1-0) Στουρμ Γκρατς 1 (0-0) Ρεν 1 (0-0) Ντιναμό Ζάγκρεμπ 1 (0-0) Χάποελ Μπιερ Σεβά 1 (0-0) Κρίσταλ Πάλας Μπόρνμουθ Ρεάλ Σοσιεδάδ Σάλτσμπουργκ Βικτόρια Πλζεν Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ Μαρσείγ Χόφενχαϊμ Γιουβέντους Ναϊμέχεν Τορέενσε Λέφσκι Σόφιας ΟΦΗ Λίλεστρομ Λεχ Πόζναν Σέλτικ Μπεσίκτας Φερεντσβάρος Γιαγκελόνια 0 (1-2) Άντερλεχτ 0 (1-2) Θέλτα 0 (0-1) Αλκμάαρ 0 (0-1) Μίλαν 0 (0-2) Τσέλιε 0 (0-2) Αραράτ-Αρμένιας 0 (1-4)

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου

Μαρσέιγ – Ολυμπιακός

Ρεν – ΟΦΗ

Σπάρτα Πράγας – Λίλεστρομ

Άλκμααρ – Χάποελ Μπερ Σεβά

Λεχ Πόζναν – Λεβερκούζεν

Τσέλιε – Ομόνοια

Λιόν – Κρίσταλ Πάλας

Ζάλτσμπουργκ – Μίλαν

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Σοσιεδάδ

Τορένσε – Σάντερλαντ

Μπενφίκα – Σέλτικ

Μπόρνμουθ – Στουρμ Γκρατς

Θέλτα – Γιουβέντους

Φερεντσβάρος – Βικτόρια Πλζεν

Ντίναμο Ζάγκρεμπ – Άντερλεχτ

Γιαγκελόνια – Αραράτ

Ναϊμέχεν – Λέφσκι Σόφιας

Χόφενχαϊμ – Μπεσίκτας