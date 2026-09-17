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Η βαθμολογία της League Phase μετά την πρεμιέρα του Europa League

Ποδόσφαιρο
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H φετινή League Phase του Europa League εκκίνησε με τον Ολυμπιακό να επικρατεί της Γιαγκελόνια με 2-1, κάνοντας ανατροπή.

Από τα υπόλοιπα αποτελέσματα, ξεχώρισε το μεγάλο διπλό της Μπενφίκα στην έδρα της Μίλαν, αλλά και η μεγάλη νίκη που πανηγύρισε η Ομόνοια κόντρα στην Θέλτα (1-0).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής:

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου

Ομόνοια - Θέλτα 1-0
Αραράτ-Αρμένια - Σπάρτα Πράγας 1-4
Ολυμπιακός - Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ 2-1
Άντερλεχτ - Λυών 1-2
Μπάγερ Λεβερκούζεν - Τσέλιε 2-0
Μίλαν - Μπενφίκα 0-2
Στουρμ Γκρατς - Ρεν 0-0
Χάποελ Μπερ Σεβά - Ντινάμο Ζάγκρεμπ 0-0
Σάντερλαντ - Αλκμάαρ 1-0

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου

ΟΦΗ - Χόφενχαϊμ 19:45
Λέφσκι Σόφιας - Σάλτσμπουργκ 19:45
Βικτόρια Πλζεν - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 22:00
Γιουβέντους - Ναϊμέχεν 22:00
Κρίσταλ Πάλας - Λεχ Πόζναν 22:00
Λίλεστρομ - Τορέενσε 22:00
Μπεσίκτας - Μαρσείγ 22:00
Ρεάλ Σοσιεδάδ - Μπόρνμουθ 22:00
Σέλτικ - Φερεντσβάρος 22:00

Η Βαθμολογία

  1. Σπάρτα Πράγας 3 (4-1)
  2. Μπενφίκα 3 (2-0)
  3. Μπάγερ Λεβερκούζεν 3 (2-0)
  4. Λιόν 3 (2-1)
  5. Ολυμπιακός 3 (2-1)
  6. Ομόνοια 3 (1-0)
  7. Σάντερλαντ 3 (1-0)
  8. Στουρμ Γκρατς 1 (0-0)
  9. Ρεν 1 (0-0)
  10. Ντιναμό Ζάγκρεμπ 1 (0-0)
  11. Χάποελ Μπιερ Σεβά 1 (0-0)
  12. Κρίσταλ Πάλας
  13. Μπόρνμουθ
  14. Ρεάλ Σοσιεδάδ
  15. Σάλτσμπουργκ
  16. Βικτόρια Πλζεν
  17. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
  18. Μαρσείγ
  19. Χόφενχαϊμ
  20. Γιουβέντους
  21. Ναϊμέχεν
  22. Τορέενσε
  23. Λέφσκι Σόφιας
  24. ΟΦΗ
  25. Λίλεστρομ
  26. Λεχ Πόζναν
  27. Σέλτικ
  28. Μπεσίκτας
  29. Φερεντσβάρος
  30. Γιαγκελόνια 0 (1-2)
  31. Άντερλεχτ 0 (1-2)
  32. Θέλτα 0 (0-1)
  33. Αλκμάαρ 0 (0-1)
  34. Μίλαν 0 (0-2)
  35. Τσέλιε 0 (0-2)
  36. Αραράτ-Αρμένιας 0 (1-4)

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου

Μαρσέιγ – Ολυμπιακός
Ρεν – ΟΦΗ
Σπάρτα Πράγας – Λίλεστρομ
Άλκμααρ – Χάποελ Μπερ Σεβά
Λεχ Πόζναν – Λεβερκούζεν
Τσέλιε – Ομόνοια
Λιόν – Κρίσταλ Πάλας
Ζάλτσμπουργκ – Μίλαν
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Σοσιεδάδ
Τορένσε – Σάντερλαντ
Μπενφίκα – Σέλτικ
Μπόρνμουθ – Στουρμ Γκρατς
Θέλτα – Γιουβέντους
Φερεντσβάρος – Βικτόρια Πλζεν
Ντίναμο Ζάγκρεμπ – Άντερλεχτ
Γιαγκελόνια – Αραράτ
Ναϊμέχεν – Λέφσκι Σόφιας
Χόφενχαϊμ – Μπεσίκτας

Η βαθμολογία της League Phase μετά την πρεμιέρα του Europa League