Η βαθμολογία της League Phase μετά την πρεμιέρα του Europa League

Από τα υπόλοιπα αποτελέσματα, ξεχώρισε το μεγάλο διπλό της Μπενφίκα στην έδρα της Μίλαν, αλλά και η μεγάλη νίκη που πανηγύρισε η Ομόνοια κόντρα στην Θέλτα (1-0).
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής:
Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου
Ομόνοια - Θέλτα 1-0
Αραράτ-Αρμένια - Σπάρτα Πράγας 1-4
Ολυμπιακός - Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ 2-1
Άντερλεχτ - Λυών 1-2
Μπάγερ Λεβερκούζεν - Τσέλιε 2-0
Μίλαν - Μπενφίκα 0-2
Στουρμ Γκρατς - Ρεν 0-0
Χάποελ Μπερ Σεβά - Ντινάμο Ζάγκρεμπ 0-0
Σάντερλαντ - Αλκμάαρ 1-0
Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου
ΟΦΗ - Χόφενχαϊμ 19:45
Λέφσκι Σόφιας - Σάλτσμπουργκ 19:45
Βικτόρια Πλζεν - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 22:00
Γιουβέντους - Ναϊμέχεν 22:00
Κρίσταλ Πάλας - Λεχ Πόζναν 22:00
Λίλεστρομ - Τορέενσε 22:00
Μπεσίκτας - Μαρσείγ 22:00
Ρεάλ Σοσιεδάδ - Μπόρνμουθ 22:00
Σέλτικ - Φερεντσβάρος 22:00
Η Βαθμολογία
- Σπάρτα Πράγας 3 (4-1)
- Μπενφίκα 3 (2-0)
- Μπάγερ Λεβερκούζεν 3 (2-0)
- Λιόν 3 (2-1)
- Ολυμπιακός 3 (2-1)
- Ομόνοια 3 (1-0)
- Σάντερλαντ 3 (1-0)
- Στουρμ Γκρατς 1 (0-0)
- Ρεν 1 (0-0)
- Ντιναμό Ζάγκρεμπ 1 (0-0)
- Χάποελ Μπιερ Σεβά 1 (0-0)
- Κρίσταλ Πάλας
- Μπόρνμουθ
- Ρεάλ Σοσιεδάδ
- Σάλτσμπουργκ
- Βικτόρια Πλζεν
- Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
- Μαρσείγ
- Χόφενχαϊμ
- Γιουβέντους
- Ναϊμέχεν
- Τορέενσε
- Λέφσκι Σόφιας
- ΟΦΗ
- Λίλεστρομ
- Λεχ Πόζναν
- Σέλτικ
- Μπεσίκτας
- Φερεντσβάρος
- Γιαγκελόνια 0 (1-2)
- Άντερλεχτ 0 (1-2)
- Θέλτα 0 (0-1)
- Αλκμάαρ 0 (0-1)
- Μίλαν 0 (0-2)
- Τσέλιε 0 (0-2)
- Αραράτ-Αρμένιας 0 (1-4)
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής
Πέμπτη 15 Οκτωβρίου
Μαρσέιγ – Ολυμπιακός
Ρεν – ΟΦΗ
Σπάρτα Πράγας – Λίλεστρομ
Άλκμααρ – Χάποελ Μπερ Σεβά
Λεχ Πόζναν – Λεβερκούζεν
Τσέλιε – Ομόνοια
Λιόν – Κρίσταλ Πάλας
Ζάλτσμπουργκ – Μίλαν
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Σοσιεδάδ
Τορένσε – Σάντερλαντ
Μπενφίκα – Σέλτικ
Μπόρνμουθ – Στουρμ Γκρατς
Θέλτα – Γιουβέντους
Φερεντσβάρος – Βικτόρια Πλζεν
Ντίναμο Ζάγκρεμπ – Άντερλεχτ
Γιαγκελόνια – Αραράτ
Ναϊμέχεν – Λέφσκι Σόφιας
Χόφενχαϊμ – Μπεσίκτας