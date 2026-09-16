Σαμπόνις: Υπερβολικές οι απαιτήσεις των Κινγκς για τους Χόρνετς

Οι Σάρλοτ Χόρνετς θα ήθελαν να κάνουν δικό τους τον Ντομάντας Σαμπόνις, ωστόσο θεωρούν υπερβολικές τις απαιτήσεις των Σακραμέντο Κινγκς.

Ο Ντομάντς Σαμπόνις έχει συνδεθεί με αρκετές ομάδες και φαίνεται πως βρίσκεται αρκετά ψηλά στην λίστα των Σάρλοτ Χόρνετς. Ωστόσο, ένα trade φαντάζει δύσκολο.

Σύμφωνα με τον Τζέικ Φίσερ, οι απαιτήσεις των Κινγκς είναι αρκετά υψηλές και οι Χόρνετς, αλλά και άλλες ομάδες, δεν πρόκειται να τις ικανοποιήσουν. Μάλιστα, τονίζει πως δύσκολα θα υπάρξει ενδιαφέρον στην αγορά για τον 30χρονο, αν δεν ρίξουν τις απαιτήσεις τους οι «Βασιλιάδες».

Τέλος, ο γνωστός δημοσιογράφος ανέφερε πως αν οι Κινγκς ρίξουν την τιμή του Σαμπόνις, τότε οι Χόρνετς αναμένεται να γίνουν το φαβορί για την απόκτησή του.