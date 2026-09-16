Το bobblehead του Ντόντσιτς που θα μοιράσουν στους οπαδούς οι Λέικερς (vid)

Ο Λούκα Ντόντσιτς ολοκλήρωσε την πρώτη του ολόκληρη σεζόν με τους Λος Άντζελες Λέικερς και αναδείχθηκε κορυφαίος σκόρερ στο ΝΒΑ για δεύτερη φορά στην καριέρα του.
Οι «Λιμνάνθρωποι» στις 2 Νοεμβρίου θα υποδεχθούν τους Τορόντο Ράπτορς και θα γιορτάσουν το κατόρθωμα του «Luka Magic», μοιράζοντας το bobblehead στους οπαδούς που θα δώσουν το «παρών».
Δείτε το βίντεο:
We got Luka's nod of approval. Nov 1st.— Los Angeles Lakers (@Lakers) September 14, 2026
Presented by Toyota | Get your tickets here: https://t.co/TYRMsH0jWy pic.twitter.com/gH7Y4f5XYg