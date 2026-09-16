Το bobblehead του Ντόντσιτς που θα μοιράσουν στους οπαδούς οι Λέικερς (vid)

Σε μία πολύ όμορφη κίνηση θα προχωρήσουν οι Λέικερς στο ματς με τους Ράπτορς, μοιράζοντας bobblehead του Ντόντσιτς στους οπαδούς.

Ο Λούκα Ντόντσιτς ολοκλήρωσε την πρώτη του ολόκληρη σεζόν με τους Λος Άντζελες Λέικερς και αναδείχθηκε κορυφαίος σκόρερ στο ΝΒΑ για δεύτερη φορά στην καριέρα του.

Οι «Λιμνάνθρωποι» στις 2 Νοεμβρίου θα υποδεχθούν τους Τορόντο Ράπτορς και θα γιορτάσουν το κατόρθωμα του «Luka Magic», μοιράζοντας το bobblehead στους οπαδούς που θα δώσουν το «παρών».

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