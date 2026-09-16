Ασυγκράτητος Κωστούλας, σκοράρει και στο Ολντ Τράφορντ! (vid)

Ο Μπάμπης Κωστούλας βρίσκει δίχτυα για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι της Μπράιτον. Ο Έλληνας φορ εκμεταλλεύεται αμυντική αδράνεια και μειώνει σε 2-1 μέσα στην έδρα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την αναμέτρηση των 32 του αγγλικού Λιγκ Καπ.