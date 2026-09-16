Χρόνος ανάγνωσης 1’ FOOTBALL LEAGUE CUP Ασυγκράτητος Κωστούλας, σκοράρει και στο Ολντ Τράφορντ! (vid) 16-09-2026 23:09 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Manchester United F.C. Brighton ΠΡΟΣΩΠΑ Μπάμπης Κωστούλας 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Μπάμπης Κωστούλας βρίσκει δίχτυα για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι της Μπράιτον. Ο Έλληνας φορ εκμεταλλεύεται αμυντική αδράνεια και μειώνει σε 2-1 μέσα στην έδρα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την αναμέτρηση των 32 του αγγλικού Λιγκ Καπ. Μια βασική διαφοροποίηση: Τα ευέλικτα πακέτα της νέας συνδρομητικής πλατφόρμας Αλαφούζου dailymedia.gr «Πόσο γλίτσας είναι»: Άγρια κόντρα Χάρη Δούκα – Στάθη Τσαγκαρουσιάνου για μια ανάρτηση για τον Μαζωνάκη dailymedia.gr Τεστ ευφυΐας: Εάν κάνεις κάτω από 2 λάθη σε αυτό το κουίζ, έχεις IQ πιο υψηλό από του μέσου Έλληνα menshouse.gr Εκτός από τον Ουναΐ ο ΠΑΟ έχει άλλον έναν παικταρά menshouse.gr Ο παίκτης που μπορεί να λύσει το πρόβλημα στα χαφ της Εθνικής menshouse.gr Ετοιμάζει τριπλό μεταγραφικό χτύπημα ο Τσίπρας: Από το ΠΑΣΟΚ στο κατώφλι της ΕΛ.Α.Σ. instanews.gr Ο... Ρουμάνος Κριστιάνο που θα έκανε μεταγραφή 50 εκατομμύριων έρχεται στα 23 του στο Λεβαδειακό! menshouse.gr Το λάθος στην Α’ Θεσσαλονίκης: Η επιλογή του Μητσοτάκη που προβληματίζει instanews.gr Ασυγκράτητος Κωστούλας, σκοράρει και στο Ολντ Τράφορντ! (vid) SHARE