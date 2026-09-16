«Χρυσή» αλλαγή ο Γιάρεμτσουκ - Ανατροπή για τον Ολυμπιακό (vid)

Στο 84' ο Φρόιλερ έκανε τη σέντρα από δεξιά και ο Γιάρεμτσουκ που ειχε περάσει στο παιχνίδι λίγο νωρίτερα, με κεφαλιά οδήγησε τον Ολυμπιακό στην ανατροπή με 2-1.

Το γκολ του Γιάρεμτσουκ