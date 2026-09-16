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«Χρυσή» αλλαγή ο Γιάρεμτσουκ - Ανατροπή για τον Ολυμπιακό (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 84' ο Φρόιλερ έκανε τη σέντρα από δεξιά και ο Γιάρεμτσουκ που ειχε περάσει στο παιχνίδι λίγο νωρίτερα, με κεφαλιά οδήγησε τον Ολυμπιακό στην ανατροπή με 2-1.

Το γκολ του Γιάρεμτσουκ

«Χρυσή» αλλαγή ο Γιάρεμτσουκ - Ανατροπή για τον Ολυμπιακό (vid)