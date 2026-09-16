Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA LEAGUE «Χρυσή» αλλαγή ο Γιάρεμτσουκ - Ανατροπή για τον Ολυμπιακό (vid) 16-09-2026 23:49 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Ολυμπιακός Jagiellonia Białystok 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 84' ο Φρόιλερ έκανε τη σέντρα από δεξιά και ο Γιάρεμτσουκ που ειχε περάσει στο παιχνίδι λίγο νωρίτερα, με κεφαλιά οδήγησε τον Ολυμπιακό στην ανατροπή με 2-1. Το γκολ του Γιάρεμτσουκ Ο παίκτης που μπορεί να λύσει το πρόβλημα στα χαφ της Εθνικής menshouse.gr Ο... Ρουμάνος Κριστιάνο που θα έκανε μεταγραφή 50 εκατομμύριων έρχεται στα 23 του στο Λεβαδειακό! menshouse.gr Το λάθος στην Α’ Θεσσαλονίκης: Η επιλογή του Μητσοτάκη που προβληματίζει instanews.gr Εκτός από τον Ουναΐ ο ΠΑΟ έχει άλλον έναν παικταρά menshouse.gr Ετοιμάζει τριπλό μεταγραφικό χτύπημα ο Τσίπρας: Από το ΠΑΣΟΚ στο κατώφλι της ΕΛ.Α.Σ. instanews.gr Μια βασική διαφοροποίηση: Τα ευέλικτα πακέτα της νέας συνδρομητικής πλατφόρμας Αλαφούζου dailymedia.gr «Πόσο γλίτσας είναι»: Άγρια κόντρα Χάρη Δούκα – Στάθη Τσαγκαρουσιάνου για μια ανάρτηση για τον Μαζωνάκη dailymedia.gr Τεστ ευφυΐας: Εάν κάνεις κάτω από 2 λάθη σε αυτό το κουίζ, έχεις IQ πιο υψηλό από του μέσου Έλληνα menshouse.gr «Χρυσή» αλλαγή ο Γιάρεμτσουκ - Ανατροπή για τον Ολυμπιακό (vid) SHARE