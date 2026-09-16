Ο ΠΑΟΚ έπαιξε με τη «φωτιά» στο Περιστέρι αλλά δεν κάηκε και πήρε το πρώτο υπερ-πολύτιμο τρίποντο στο Κύπελλο Ελλάδος απέναντι στον Ατρόμητο, με «χρυσό» σκόρερ τον Μύθου (0-1).

Στο Περιστέρι επέστρεψε μετά από 17 περίπου μέρες ο ΠΑΟΚ, αυτή τη φορά με φόντο την 3η αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Όπως συμβαίνει κάθε φορά, έτσι και τώρα, ο Ατρόμητος του έβαλε δύσκολα, τον στρίμωξε στα σημεία, εκμεταλλευόμενος τις αστάθειες και τις ανορθογραφίες του αντιπάλου, αλλά δεν κατάφερε να τον κερδίσει, με τους Θεσσαλονικείς να φεύγουν με ένα υπερ-πολύτιμο τρίποντο.

Αρκετές αλλαγές από τον Αλέσιο Λίσι, ο οποίος επιστράτευσε τον Τσιφτσή κάτω από τα δοκάρια και τους Κένι, Κόστα, Ελουστόντο και Τέιλορ στην άμυνα από τα δεξιά προς τ' αριστερά. Στα χαφ φανέλα βασικού πήρε για πρώτη φορά ο Κριστιάν Γιάκιτς, έχοντας στο πλευρό του τον Ούγκρεσιτς, με τον Καμαρά σε λίγο πιο προωθημένο ρόλο. Στην κορυφή της επίθεσης ο Ανέστης Μύθου, με τους Δημήτρη Χατσίδη και Τάχα Άλι να αναλαμβάνουν τα «φτερά».

Για τον γηπεδούχο Ατρόμητο, ο Ντιένγκ ήταν ο βασικός τερματοφύλακας, με τους Μήτογλου-Μάγκνουσον στα στόπερ και τους Λύρατζη-Ούρονεν στα «άκρα» της άμυνας. Ο Καραμάνης στο πλευρό του Μουτουσαμί στα χαφ, με τους Σερτζίνιο, Τσούμπερ και Πνευμονίδη να κινούνται πίσω από τον Τσαντίλα.

Ο ΠΑΟΚ ανέλαβε τα ηνία της αναμέτρησης, σε μία προσπάθεια να επιβάλλει από νωρίς το ρυθμό του, με σημείο αναφοράς τον Κένι, ο οποίος είναι ο μοναδικός παίκτης του Δικεφάλου που μετράει το απόλυτο συμμετοχών. Μόλις στο 4', οι φιλοξενούμενοι έβγαλαν πανέμορφη συνεργασία από τα δεξιά και συγκεκριμένα οι Χατσίδης - Κένι, με τον Άγγλο να σεντράρει, αλλά ο Καμαρά αστόχησε απελπιστικά από πολύ πλεονεκτική θέση με το κεφάλι...

Ο Άγγλος μπακ ανέλαβε στο 11΄και στατική φάση, αλλά και η κεφαλιά του Ανέστη Μύθου, πέρασε λίγο έξω από το δεξί δοκάρι των γηπεδούχων. Εν τέλει, ο ΠΑΟΚ βρήκε αυτό που έψαχνε στο 20', βάζοντας τη μπάλα κάτω και επιδεικνύοντας μία τρομερή συνεργασία. Ο Χατσίδης άνοιξε στα δεξιά για τον Κένι, άψογη σέντρα του Βρετανού, ακόμα καλύτερο τελείωμα του Μύθου από το ύψος του πέναλτι για το 1-0 του Δικεφάλου στο Περιστέρι.

Ο Ατρόμητος όμως δεν πτοήθηκε, ψάχνοντας τις στιγμές του στο ματς και κυρίως εκείνες που ο ΠΑΟΚ έδινε δικαιώματα, εμφανίζοντας ξανά αστάθειες στα μετόπισθεν. Οι γηπεδούχοι μπήκαν στο κάδρο του ματς στο 22', με την πρώτη τους τελική από τον Πνευμονίδη, αλλά ο Τσιφτσής έπεσε και μπλόκαρε σταθερά. Δύο λεπτά αργότερα, ο Τσέτσιλας καταλόγισε πέναλτι εις βάρος του ΠΑΟΚ, σε μία επαφή του Ντιέγκο Κόστα με τον Πνευμονίδη, ωστόσο, όταν εξέτασε τη φάση στο VAR, πήρε πίσω την απόφασή του.

Ήταν το μεσοδιάστημα που οι Περιστεριώτες πίεσαν τον ΠΑΟΚ, χωρίς να φτάσουν στη μεγάλη φάση, βλέποντας πως ο αντίπαλος δεν πατούσε με αποφασιστικότητα στο γήπεδο και έδινε με ευκολία στατικές φάσεις στο επιθετικό τρίτο. Μπορεί ο Ατρόμητος να μην προκάλεσε προβλήματα στον Τσιφτσή, ωστόσο, ανάγκασε τον Λίσι σε εσωτερικές αλλαγές και των στόπερ και των εξτρέμ του, αντιλαμβανόμενος πως η εικόνα των ασπρόμαυρων δεν ήταν πειστική.

Το ημίχρονο έκλεισε με μία απίθανη χαμένη ευκαιρία για τους Θεσσαλονικείς και πάλι με εκφραστή τον Κένι, ο οποίος έβγαλε μία σέντρα-ξυραφιά, αλλά για ελάχιστα μέτρα ο Χατσίδης δεν μπόρεσε να σκοράρει από κοντά, με τις δύο ομάδες να οδηγούνται στην ανάπαυλα με το δείκτη του σκορ στο 0-1.

Με μία αλλαγή ξεκίνησε το β΄μέρος για τον Ατρόμητο, Μουντές αντί του Λύρατζη, ο οποίος αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού. Ο Ατρόμητος διατήρησε την επιθετικότητα στο παιχνίδι, σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ που αδυνατούσε να κρατήσει μπάλα και ηρεμία, δίνοντας πολλά δικαιώματα. Χαρακτηριστική η φάση της ασυνεννοησίας του Τσιφτσή με τον Κόστα στο 52', μετά από κόρνερ του Ατρομήτου.

Ο Ντούσαν Κέρκεζ «πείραζε» μπροστά, βλέποντας τους παίκτες του να πρεσάρουν ασφυκτικά και να ψάχνουν αυτή τη μία τελική πάσα για τη ζημιά. Η εικόνα των γηπεδούχων έστελνε μηνύματα στον Αλέσιο Λίσι, φέρνοντας στο γήπεδο μεγαλύτερη ισορροπία με τον Ζαφείρη στα χαφ, δίπλα στον Γιάκιτς, τον Πέλκα στο «δέκα», τον Εντιαγέ κορυφή και τον Μπαταούλα δίπλα στον Κόστα, προχωρώντας σε αλλαγή σε όλες τις θέσεις. Στο 69΄ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να αποτινάξει όποιο άγχος είχε πάνω του, αλλά το άψογο πλασέ του Τάχα Άλι κατέληξε στο οριζόντο δοκάρι του Ντιένγκ.

Το τελευταίο 20λεπτο βρήκε τις δύο ομάδες στο αμυντικό μισό του ΠΑΟΚ και τον Ατρόμητο να πιέζει, παρά τις αλλαγές... φρεσκαρίσματος από πλευράς Αλέσιο Λίσι κυρίως στη γραμμή των χαφ. Στο 71' το σουτ του Ούρονεν κατέληξε πολλά μέτρα πάνω από τα δοκάρια του Τσιφτσή, ενώ η προσπάθεια του Μουτουσαμί οκτώ λεπτά αργότερα κόντραρε στην ασπρόμαυρη άμυνα, με τη μπάλα να βγαίνει κόρνερ.

Ο Δικέφαλος συνέχισε να παίζει με τη... φωτιά, παρ' όλα αυτά οι Περιστεριώτες είχαν φανερό έλλειμμα στο επιθετικό τρίτο, με τις φάσεις των Παπαδόπουλου (84') και Κώτση (89') να βρίσκουν σε ετοιμότητα τον κίπερ του ΠΑΟΚ. Την ίδια ώρα, ο ΠΑΟΚ προσπάθησε -δίχως αποτέλεσμα- να «σφραγίσει» το τρίποντο στο 88' με το όμορφο σουτ του Ζαφείρη να «γλύφει» το οριζόντιο δοκάρι του Ντιένγκ.

Τελικό 0-1 στο Περιστέρι για έναν ΠΑΟΚ δεν έθελξε μεν, κέρδισε δε και έφτασε τους 4 βαθμούς στο φετινό Κύπελλο Ελλάδος, πριν πάει στο Αγρίνιο για να «κλείσει» με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις του πριν την διακοπή των Εθνικών ομάδων.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Ντιένγκ, Μήτογλου, Μάγκνουσον, Λύρατζης(46' Μουντές), Ούρονεν, Καραμάνης(69' Τσιλούλης), Μουτουσαμί Σερτζίνιο(80' Παπαδόπουλος), Τσούμπερ(56' Περέα), Πνευμονίδης, Τσαντίλας(69' Κώτσης)

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Τσιφτσής, Κένι, Ελουστόντο(66' Εντιαγέ), Κόστα, Τέιλορ, Ούγκρεσιτς(58' Ζαφείρης), Γιάκιτς, Καμαρά(66' Πέλκας), Άλι(86' Σανταμαρία), Χατσίδης, Μύθου(66' Μπαταούλας)

