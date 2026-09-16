Με Μπρούνο, Φρόιλερ και Ζέλσον ο Ολυμπιακός κόντρα στη Γιαγκελόνια

Γνωστή έγινε η 11άδα του Ολυμπιακού για την πρεμιέρα του στη League Phase του Europa League κόντρα στη Γιαγκελόνια.

Έτοιμος για το ματς κόντρα στη Γιαγκελόνια για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League είναι ο Ολυμπιακός.

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ επέλεξε τον Ορτέγκα κάτω από τα δοκάρια, με τους Σάλιακα, Ρέτσο, Πιρόλα και Μπρούνο στην άμυνα. Οι Έσε και Φρόιλερ ξεκινούν στα χαφ, με τον Τσικίνιο μπροστά τους. Τέλος, την επιθετική τριπλέτα απαρτίζουν οι Ζότα Σίλβα, Ζέλσον Μαρτίνς και Γκονζάλες.

Ολυμπιακός (Ιμανόλ): Ορτέγκα - Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο - Έσε, Φρόιλερ - Ζέλσον, Τσικίνιο, Ζότα Σίλβα - Γκονζάλες.



Στον πάγκο οι Κουράκλης, Στουρνάρας, Σμαΐλοβιτς, Κάρμο, Γιάρεμτσουκ, Πουέρτα, Μπέιλι, Μπακούλας, Πέντερσεν, Τικνιζιάν, Φίλης.