Ο κόσμος της ΑΕΚ εξαφάνισε μέσα σε λίγες ώρες πάνω από 4.500 εισιτήρια για το ματς με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο!

Ουσιαστικά, μέσα σε περίπου τρεις ώρες εξαντλήθηκε το μεγαλύτερο μέρος των εισιτηρίων που δικαιούται να λάβει επισήμως η Ένωση (6.000) και, πλέον, έχουν μείνει περίπου άλλα 1.500 κομμάτια τα οποία κι αυτά προφανώς θα κάνουν… φτερά.
Ο κόσμος της ΑΕΚ δείχνει τεράστια δίψα να βρεθεί δίπλα στην ομάδα στο μεγάλο παιχνίδι με τη Σαχτάρ που θα διεξαχθεί στο Λονδίνο και στο γήπεδο της Τσέλσι (Stamford Bridge ) την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, με την Ένωση φυσικά, που ξεκίνησε ιδανικά στο CL με νίκη επι της ΛΑΣΚ στην πρεμιέρα, να στοχεύει ιδανικά σε άλλο ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα.