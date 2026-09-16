Ο κόσμος της ΑΕΚ εξαφάνισε μέσα σε λίγες ώρες πάνω από 4.500 εισιτήρια για το ματς με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο!

«Τρέλα» στον κόσμο της ΑΕΚ για το παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο, καθώς όπως έγινε γνωστό, μέσα σε λίγες ώρες εξαφανίστηκαν πάνω από 4.500 εισιτήρια!

Ουσιαστικά, μέσα σε περίπου τρεις ώρες εξαντλήθηκε το μεγαλύτερο μέρος των εισιτηρίων που δικαιούται να λάβει επισήμως η Ένωση (6.000) και, πλέον, έχουν μείνει περίπου άλλα 1.500 κομμάτια τα οποία κι αυτά προφανώς θα κάνουν… φτερά.

Ο κόσμος της ΑΕΚ δείχνει τεράστια δίψα να βρεθεί δίπλα στην ομάδα στο μεγάλο παιχνίδι με τη Σαχτάρ που θα διεξαχθεί στο Λονδίνο και στο γήπεδο της Τσέλσι (Stamford Bridge ) την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, με την Ένωση φυσικά, που ξεκίνησε ιδανικά στο CL με νίκη επι της ΛΑΣΚ στην πρεμιέρα, να στοχεύει ιδανικά σε άλλο ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα.