Το κάλεσμα του Διαμαντίδη για το «Παύλος Γιαννακόπουλος»: «Έρχεται στο σπίτι μας» (vid)

Ο Δημήτρης Διαμαντίδης κάλεσε τους οπαδούς του Παναθηναϊκού να κλείσουν την θέση τους για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Το 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» βρίσκεται προ των πυλών και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR δημοσίευσε ένα βίντεο με τον Δημήτρη Διαμαντίδη.

Ο θρύλος του «τριφυλλιού», ο οποίος επέστρεφε αυτό το καλοκαίρι στο «σπίτι» του κάλεσε τους οπαδούς να κλείσουν τη θέση τους στο «T-Center».

«To 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος έρχεται στο σπίτι μας. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα» ανέφερε ο «3D».