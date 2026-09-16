Το κάλεσμα του Διαμαντίδη για το «Παύλος Γιαννακόπουλος»: «Έρχεται στο σπίτι μας» (vid)

Το 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» βρίσκεται προ των πυλών και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR δημοσίευσε ένα βίντεο με τον Δημήτρη Διαμαντίδη.
Ο θρύλος του «τριφυλλιού», ο οποίος επέστρεφε αυτό το καλοκαίρι στο «σπίτι» του κάλεσε τους οπαδούς να κλείσουν τη θέση τους στο «T-Center».
«To 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος έρχεται στο σπίτι μας. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα» ανέφερε ο «3D».
𝟖𝐭𝐡 𝐏𝐚𝐯𝐥𝐨𝐬 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐧𝐚𝐤𝐨𝐩𝐨𝐮𝐥𝐨𝐬 𝐓𝐨𝐮𝐫𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭 | 2 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐋𝐞𝐟𝐭 ⏳☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 16, 2026
Only 2 days left until the 8th Pavlos Giannakopoulos Tournament! The countdown is nearing its end, as we get ready to honor our legendary leader. 💚
By purchasing a ticket, you look… pic.twitter.com/Ro7HJFk7ha