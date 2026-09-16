Πρόβα τζενεράλε μπροστά στο κοινό του ο Ερυθρός Αστέρας κόντρα στον Άρη

Άρης και Ερυθρός Αστέρας τίθενται εκ νέου αντιμέτωποι σε φιλική αναμέτρηση.

Μετά τη φιλική τους κόντρα στο τουρνουά της Κύπρου (13/9), όπου ο Άρης επιβλήθηκε της σερβικής ομάδας με 98-74, οι δύο σύλλογοι θα αναμετρηθούν ξανά.

Αυτή τη φορά το νέο φιλικό θα γίνει στο Βελιγράδι και στο Aleksandar Nikolic» (18/9, 20:00 ώρα Ελλάδας), με τον Ερυθρό Αστέρα να καλεί τους φιλάθλους του, καθώς αυτή θα είναι η πρόβα τζενεράλε για την ομάδα πριν τις επίσημες υποχρεώσεις. Όπως ανακοίνωσε ο Ερυθρός Αστέρας «η είσοδος σε αυτόν τον αγώνα θα επιτραπεί στους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας» και αυτό θα είναι το πρώτο ματς παρουσία κόσμου για την ομάδα του Ίμπον Ναβάρο.

Για τον Άρη αυτό θα είναι το πέμπτο του φιλικό παιχνίδι, ξανά στο επίπεδο της Euroleague και μάλιστα σε συνθήκες αγώνα εκτός έδρας. Ο Βασίλης Σπανούλης θα έχει την ευκαιρία να τεστάρει τους παίκτες του και σε αυτό το επίπεδο, την στιγμή που αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή των Άνταμ Μοκόκα και Στέφαν Γιόβιτς, οι οποίοι σταδιακά ενσωματώνονται στις προπονήσεις της εβδομάδας.