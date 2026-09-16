Παναθηναϊκός: Πόλος έλξης στην κερκίδα οι Λιβάι Γκαρσία και Ταμπόρδα (vid)

Το παρών στη Λεωφόρο για το ματς του Παναθηναϊκού κόντρα στην Κηφισιά δίνουν οι Λιβάι Γκαρσία και Βισέντε Ταμπόρδα, παρά το γεγονός πως βρίσκονται εκτός αποστολής, με τους δύο άσους να γίνονται πόλος έλξης.

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