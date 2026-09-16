Χρόνος ανάγνωσης 1’ SUPERBET ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Παναθηναϊκός: Πόλος έλξης στην κερκίδα οι Λιβάι Γκαρσία και Ταμπόρδα (vid) 16-09-2026 18:51 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Παναθηναϊκός ΠΡΟΣΩΠΑ Λιβάι Γκαρσία Βιθέντε Ταμπόρδα 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Το παρών στη Λεωφόρο για το ματς του Παναθηναϊκού κόντρα στην Κηφισιά δίνουν οι Λιβάι Γκαρσία και Βισέντε Ταμπόρδα, παρά το γεγονός πως βρίσκονται εκτός αποστολής, με τους δύο άσους να γίνονται πόλος έλξης. Δείτε εδώ: Τεστ ευφυΐας: Εάν κάνεις κάτω από 2 λάθη σε αυτό το κουίζ, έχεις IQ πιο υψηλό από του μέσου Έλληνα menshouse.gr Μια βασική διαφοροποίηση: Τα ευέλικτα πακέτα της νέας συνδρομητικής πλατφόρμας Αλαφούζου dailymedia.gr Η μεγαλύτερη διαφορά με την περυσινή ομάδα: Οι 3 παίκτες που δίνουν άλλη ποιότητα στον ΠΑΟ menshouse.gr Τελικά τι θα κάνει ο Ικάρντι... menshouse.gr «Πόσο γλίτσας είναι»: Άγρια κόντρα Χάρη Δούκα – Στάθη Τσαγκαρουσιάνου για μια ανάρτηση για τον Μαζωνάκη dailymedia.gr Ετοιμάζει τριπλό μεταγραφικό χτύπημα ο Τσίπρας: Από το ΠΑΣΟΚ στο κατώφλι της ΕΛ.Α.Σ. instanews.gr Το λάθος στην Α’ Θεσσαλονίκης: Η επιλογή του Μητσοτάκη που προβληματίζει instanews.gr Ο παίκτης που μπορεί να λύσει το πρόβλημα στα χαφ της Εθνικής menshouse.gr Παναθηναϊκός: Πόλος έλξης στην κερκίδα οι Λιβάι Γκαρσία και Ταμπόρδα (vid) SHARE