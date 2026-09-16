Κιτρινόμαυρη... απόβαση στο Λονδίνο: Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του Σαχτάρ - ΑΕΚ!

Η ΑΕΚ με ανακοίνωσή της έκανε γνωστό πως βγήκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Σαχτάρ στο Λονδίνο για την 2η αγωνιστική του Champions League, με την Ένωση να έχει εξασφαλίσει τουλάχιστον 6.000 «μαγικά χαρτάκια».

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει ότι άρχισε η διαδικασία προαγοράς εισιτηρίων για τον εκτός έδρας αγώνα της ομάδας μας με τη Shakhtar Donetsk, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 22:00 (20:00 τοπική) στο Stamford Bridge του Λονδίνου.



Η τιμή των εισιτηρίων είναι 50 ευρώ. Οι φίλαθλοι που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς τη διαδικασία προαγοράς εισιτηρίου, θα το παραλάβουν σε δεύτερο χρόνο, μαζί με τις αναλυτικές οδηγίες για την είσοδο τους στο γήπεδο.



Μπορείτε να προμηθευτείτε το εισιτήριό σας ακολουθώντας τον σύνδεσμο ΕΔΩ.»