Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, πέρασε τον Αναγνωστόπουλο ο Τετέι αλλά δεν βρήκε στόχο (vid)

Ευκαιρία για να σκοράρει είχε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Κηφισιά, ωστόσο ο Τετέι που πέρασε τον Αναγνωστόπουλο δεν τελείωσε τη φάση όπως θα ήθελε από πολύ πλάγια θέση.

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