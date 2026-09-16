Ο Άρης πήρε την νίκη απέναντι στην Μαρκό χάρις στο αυτογκόλ του Σμάλη στο 63' βάζοντας τρεις πολύτιμους βαθμούς στο σακούλι

Άρης και Μαρκό έδωσαν την δική τους μάχη στην τρίτη στροφή της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, στο Κλεάνθης Βικελίδης.

Μπροστά στον λιγοστό κόσμο των γηπεδούχων η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου πάλεψε να πάρει από νωρίς το προβάδισμα, μπαίνοντας με πολλές αλλαγές σε πρόσωπα της ενδεκάδας. Οι κιτρινόμαυροι πίεζαν, όμως η Μαρκό ήταν εκείνη που είχε την πρώτη καλή στιγμή στο ματς, με το πλασέ του Γιόχανσον να καταλήγει στο δοκάρι, στο 14', και το 0-0 να παραμένει.

Ο Άρης απάντησε με καλή στιγμή στο 32ο λεπτό, όταν, μετά από όμορφη κυκλοφορία, η μπάλα έφτασε στον Μπασίρου, ο οποίος εκτέλεσε, χωρίς να βρει εστία.

Το ημίχρονο κύλησε δίχως περιττές συγκινήσεις, με τον Άρη να ψάχνεται και την Μαρκό να στέκεται αξιόμαχα.

Στην επανάληψη οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά και στην πρώτη φάση διαρκείας απείλησε, με το σουτ του Μιλόγεβιτς να κοντράρει και να καταλήγει κόρνερ.

Ο Άρης πίεσε και προσπάθησε να βρει το γκολ, όμως, όσο τα λεπτά περνούσαν το άγχος άρχισε να κυριεύει τους παίκτες του Μιχάλη Γρηγορίου και η Μαρκό έδειχνε να ελέγχει το μηδέν στην άμυνα.

Την λύση έδωσε άθελα του ο Σμάλης, στο 63ο λεπτό, όταν από σουτ του Κουαμέ η μπάλα κόντραρε πάνω του αλλάζοντας πορεία για το 1-0.

Με τον γόρδιο δεσμό να έχει λυθεί και την Μαρκό να έχει αλλάξει τον μοναδικό παίκτη που απειλούσε ως εκείνο το σημείο, τον Γιόχανσον, οι παίκτες του Μιχάλη Γρηγορίου βγήκαν πιο άνετα στην επίθεση και έψαξαν το δεύτερο τέρμα, όμως σε φάσεις διαρκείας με Γκαρέ και Μορόν, και σε νέες προσπάθειες του Κουαμέ η μπάλα κατέληγε συνεχώς εκτός.

Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με το 1-0 υπέρ του Άρη, με τους γηπεδούχους να παίρνουν μεν το τρίποντο, αλλά να καλούνται να βελτιωθούν αρκετά ενόψει συνέχειας.

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Βέλιο, Πετρίς, Φαμπιάνο, Τιάμ, Χαρούπας, Βοριαζίδης, Μπασίρου, Παλάσιος, Κουαμέ, Μπουσαΐντ, Μιρ

Μαρκό (Σούλης Παπαδόπουλος): Θεοδωράκης, Κοπανίδης, Σμάλης, Στάμου, Ντέτλερ, Κωνσταντακόπουλος, Μιλόγεβιτς, Νεκούλ, Οικονομίδης, Αλεξόπουλος, Γιόχανσον