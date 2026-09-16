Η πτώση του Τετέι στην περιοχή (vid)

Για πέναλτι διαμαρτυρήθηκε ο Ανδρέας Τετέι, με τον επιθετικό του Παναθηναϊκού να πέφτει στην περιοχή έπειτα από διεκδίκηση της μπάλας με τον Ζολιμπουά.

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