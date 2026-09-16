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Απείλησε με τον Κάνγκουα ο Παναθηναϊκός - Λίγο άουτ το σουτ του (vid)

Ποδόσφαιρο
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Καλή ευκαιρία για να σκοράρει είχε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Κηφισιά, ωστόσο το σουτ του Κινγκς Κάνγκουα στο 44ο λεπτό της αναμέτρησης έφυγε ελάχιστα άουτ.

Δείτε εδώ:

Απείλησε με τον Κάνγκουα ο Παναθηναϊκός - Λίγο άουτ το σουτ του (vid)