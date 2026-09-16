Φούντας – Ίλτσερ: Το… reunion στο Παγκρήτιο και ένας «φάκελος» που κρατάει χρόνια (vid)

Από τα ντέρμπι της Βιέννης και το γκολ του 31χρονου μεσοεπιθετικού απέναντι στην Αούστρια, μέχρι τις «μάχες» με τη Στουρμ Γκρατς και τα εγκωμιαστικά λόγια του κόουτς για τον Έλληνα άσο. Το ΟΦΗ – Χόφενχαϊμ ξυπνάει μνήμες με… αυστριακές ρίζες και πλούσιο παρελθόν.

Υπάρχουν γνωριμίες στο ποδόσφαιρο που δεν χρειάζονται… συστάσεις. Και όταν ο Κρίστιαν Ίλτσερ δει το όνομα του Ταξιάρχη Φούντα στην ενδεκάδα του ΟΦΗ ενόψει της αναμέτρησης με τη Χόφενχαϊμ το βράδυ της Πέμπτης (17/9) στο Παγκρήτιο, ασφαλώς και θα ξέρει πολύ καλά τι έχει απέναντί του.

Ο Αυστριακός τεχνικός της Χόφενχαϊμ έχει παλιό και αρκετά πλούσιο «φάκελο» για τον Έλληνα επιθετικό από τα χρόνια της κοινής παρουσίας τους στο αυστριακό ποδόσφαιρο. Τότε που βρίσκονταν σε διαφορετικές πλευρές του γηπέδου.

Από τα βιεννέζικα ντέρμπι και το γκολ του Φούντα με τη φανέλα της Ραπίντ Βιέννης στην Αούστρια του Ίλτσερ, μέχρι τις μετέπειτα συναντήσεις τους με τη Στουρμ Γκρατς και τις δημόσιες δηλώσεις του νυν τεχνικού της Χόφενχαϊμ για τον Έλληνα άσο.

Οι δυο τους έχουν γράψει αρκετά επεισόδια πριν από το νέο ραντεβού που έρχεται επί κρητικού εδάφους και ξυπνά αναμνήσεις.

Το πρώτο «χτύπημα» του Φούντα στην Αούστρια του Ίλτσερ

Η ιστορία μας γυρίζει στον Σεπτέμβριο του 2019. Ο Ίλτσερ βρισκόταν στον πάγκο της Αούστρια Βιέννης και ο Φούντας φορούσε τη φανέλα της μεγάλης αντιπάλου της, Ραπίντ.

Και πριν ακόμη από το μεταξύ τους ντέρμπι, ο σημερινός προπονητής της Χόφενχαϊμ είχε ήδη κυκλώσει το όνομα του Έλληνα επιθετικού.

Μιλώντας για τον τρόπο παιχνιδιού της Ραπίντ και την επικινδυνότητά της στις γρήγορες μεταβάσεις, είχε αναφερθεί ονομαστικά στον Φούντα ως έναν από τους παίκτες που μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα στην ομάδα του.

Το scouting report αποδείχθηκε απολύτως δικαιολογημένο.

Ο Φούντας βρήκε δίχτυα απέναντι στην Αούστρια, σκοράροντας στο 51ο λεπτό και συμβάλλοντας στη νίκη της Ραπίντ με 3-1.

Ήταν ένα από τα παιχνίδια μιας σεζόν κατά την οποία ο Έλληνας επιθετικός είχε...εκτοξεύσει τις μετοχές του στο αυστριακό ποδόσφαιρο.

Δείτε το γκολ στο βίντεο μετά το 01:09

Άλλαξε ομάδα ο Ίλτσερ, όχι όμως και… αντίπαλο

Το καλοκαίρι του 2020 ο Ίλτσερ μετακόμισε από την Αούστρια στη Στουρμ Γκρατς. Ο Φούντας παρέμεινε στη Ραπίντ και κάπως έτσι οι δρόμοι τους εξακολούθησαν να διασταυρώνονται.

Τον Αύγουστο του 2020, στο Στουρμ – Ραπίντ 1-1, ο Φούντας βρέθηκε ξανά απέναντι στην ομάδα του Ίλτσερ και δημιούργησε σημαντικούς κινδύνους, με τον αντίπαλο τερματοφύλακα να του αρνείται το γκολ σε δύο περιπτώσεις.

Τον Σεπτέμβριο του 2021 ήρθε ακόμη ένα μεταξύ τους ραντεβού. Αυτή τη φορά η Στουρμ του Ίλτσερ ήταν εκείνη που χαμογέλασε, φεύγοντας με το επιβλητικό 3-0 από την έδρα της Ραπίντ, με τον Φούντα να βρίσκεται και πάλι στο αρχικό σχήμα των Βιεννέζων.

Όταν ο Ίλτσερ μιλούσε για τον Φούντα

Υπάρχει όμως μία παλαιότερη τοποθέτηση του Ίλτσερ που αποτυπώνει ακόμη καλύτερα πόσο καλά γνωρίζει τον σημερινό επιθετικό του ΟΦΗ.

Τον Ιανουάριο του 2021 η Στουρμ ετοιμαζόταν να αντιμετωπίσει τη Ραπίντ, αλλά ο Φούντας ήταν τιμωρημένος. Ο Ίλτσερ ρωτήθηκε τότε εάν η απουσία του αποτελούσε πλεονέκτημα για την ομάδα του και η απάντησή του είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Ο Αυστριακός είχε χαρακτηρίσει τον Φούντα «απόλυτα κομβικό παίκτη» της Ραπίντ, υπογραμμίζοντας την ταχύτητά του και την εξαιρετική συνεργασία που είχε αναπτύξει στην επίθεση με τον Ερτσάν Καρά.

Με λίγα λόγια, ο Ίλτσερ είχε βάλει τον Φούντα στον ποδοσφαιρικό του φάκελο αρκετά χρόνια πιο πίσω.

Ο Ίλτσερ έχτισε το όνομά του στη Στουρμ Γκρατς και έκανε το άλμα για την Bundesliga και τη Χόφενχαϊμ. Ο Φούντας άφησε την Αυστρία, πέρασε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για την DC United, αγωνίστηκε στην Τραμπζονσπόρ και επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΟΦΗ.

Κι όμως, το ποδόσφαιρικό GPS αποφάσισε να τους φέρει ξανά στο ίδιο γήπεδο.

Το βράδυ της Πέμπτης (17/9), στο ΟΦΗ – Χόφενχαϊμ για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League, ο Ίλτσερ δεν θα χρειαστεί ιδιαίτερες συστάσεις για έναν από τους παίκτες που θα να βρει απέναντί του.