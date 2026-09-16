Επιστροφή στο... σπίτι για τον Ουναΐ! (pic)

Το Τριφύλλι φιλοξενείται στη Λεωφόρο στον αγώνα απέναντι στην Κηφισιά (17:45), με τους οπαδούς του να έχουν κάνει... κατάληψη στην ιστορική πράσινη έδρα.
Η Λεωφόρος, ωστόσο, σημαίνει πολλά και για τον Ουναΐ, με τον άσο του Παναθηναϊκού ν' ανεβάζει ένα στόρι με το πέταλο της Θύρας 13 και το λιτό σχόλιο "Home" από πάνω, παρόλο που δεν έχει αγωνιστεί ποτέ ως παίκτης του Τριφυλλιού, παρά μόνο ως αντίπαλος στο ματς με τη Μαρσέιγ, όπου οι «πράσινοι» επικράτησαν με σκορ 1-0 χάρη σε γκολ του Μπερνάρ.
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