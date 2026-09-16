Επιστροφή στο... σπίτι για τον Ουναΐ! (pic)

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Κηφισιά στη Λεωφόρο στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, με τον Αζεντίν Ουναΐ να επιστρέφει «σπίτι» κατά... δήλωση του ιδίου.

Το Τριφύλλι φιλοξενείται στη Λεωφόρο στον αγώνα απέναντι στην Κηφισιά (17:45), με τους οπαδούς του να έχουν κάνει... κατάληψη στην ιστορική πράσινη έδρα.

Η Λεωφόρος, ωστόσο, σημαίνει πολλά και για τον Ουναΐ, με τον άσο του Παναθηναϊκού ν' ανεβάζει ένα στόρι με το πέταλο της Θύρας 13 και το λιτό σχόλιο "Home" από πάνω, παρόλο που δεν έχει αγωνιστεί ποτέ ως παίκτης του Τριφυλλιού, παρά μόνο ως αντίπαλος στο ματς με τη Μαρσέιγ, όπου οι «πράσινοι» επικράτησαν με σκορ 1-0 χάρη σε γκολ του Μπερνάρ.

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