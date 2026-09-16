Europa League: Η ανάγκη φέρνει θέαμα στο Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια, ισχυρό αουτσάιντερ η Μπενφίκα στο Μιλάνο

Τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Europa League ξεκινάει ο Ολυμπιακός, που υποδέχεται τη Γιαγκελόνια στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» το βράδυ της Τετάρτης (16/9, 22:00).

Κομβικό παιχνίδι για την πορεία των «ερυθρολεύκων» στη διοργάνωση, καθώς το πρόγραμμα ζορίζει στη συνέχεια και οι τρεις βαθμοί είναι απαραίτητοι κόντρα στους Πολωνούς.

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Η αναμέτρηση βρίσκει τον Ολυμπιακό να διανύει μια δύσκολη περίοδο, με κακή ψυχολογία και πολλή πίεση. Η προπονητική μετάβαση από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Ιμανόλ Αλγουαθίλ δείχνει πως θα είναι μια επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία, όπως μαρτυρά και η πρώτη εικόνα του Ολυμπιακού με τον νέο προπονητή στον πάγκο του. Οι Πειραιώτες ηττήθηκαν 0-1 από τον ΟΦΗ στο Φάληρο για την 4η αγωνιστική της Super League στο ντεμπούτο του Βάσκου, αποτέλεσμα που έφερε αποδοκιμασίες στο γήπεδο και έντονη δυσαρέσκεια στον κόσμο της ομάδας. Χρόνος δεν υπάρχει και ο Ολυμπιακός είναι με την πλάτη στον τοίχο, ψάχνοντας τις νίκες που θα φέρουν ηρεμία μέχρι τη διακοπή. Ο Αλγουαθίλ θα προχωρήσει σε αλλαγές στο βασικό σχήμα, με τους Γιάρεμτσουκ, Έσε, Μαρτίνς και Σάλιακα να διεκδικούν θέση στην 11άδα.

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Η Γιαγκελόνια έκανε την υπέρβαση της στα προκριματικά αποκλείοντας τους Ρέιντζερς (2-1, 1-1) στον 3ο γύρο και στη συνέχεια είχε εύκολο έργο στα playoffs, με αντίπαλο την Ιμπέρια 1999 (4-0, 2-1) τσεκάροντας το εισιτήριο για τη League Phase. Έριξε το βάρος στην Ευρώπη σε αυτό το διάστημα της σεζόν, επιλογή που είχε επιπτώσεις στο εγχώριο πρωτάθλημα, όπου μετράει 4Ν-0Ι-3Η στα πρώτα επτά παιχνίδια με γκολ 11-10. Στηρίζεται πολύ στο physical game, παίζει καλά το παιχνίδι της μετάβασης αλλά υστερεί δημιουργικά σε σετ καταστάσεις. Ο γκολκίπερ Αμπράμοβιτς, ο στόπερ Βιτάλ και ο εξτρέμ Αγκμπονίφο ξεχωρίζουν στο ρόστερ της. Μέρος του ροτέισον είναι και ο Έλληνας στόπερ Κωνσταντόπουλος.

Must win παιχνίδι για τον Ολυμπιακό, για μια σειρά από προφανείς λόγους. Δεν έχουν περιθώριο για απώλειες σε βαθμούς και ψυχολογία οι «ερυθρόλευκοι», που έχουν την ποιότητα και την εμπειρία να ξεπεράσουν το εμπόδιο της Γιαγκελόνια. Οι αποδόσεις του άσου ωστόσο δεν αντικατοπτρίζουν τις δυσκολίες της αναμέτρησης και οι Πολωνοί έχουν δείξει ήδη τα δόντια τους κόντρα στους Ρέιντζερς. Το συνδυαστικό στοίχημα Over 2,5 γκολ & Ζέλσον Μαρτίνς γκολ ή ασίστ & Over 9,5 κόρνερ σε απόδοση 5.30 στο Bet Builder της Stoiximan.

Μίλαν - Μπενφίκα είναι το ματς που ξεχωρίζει στο πρόγραμμα της Τετάρτης. Οι «ροσονέρι» πήραν το απευθείας εισιτήριο για τη League Phase του Europa League και στοχεύουν στην κατάκτηση του τροπαίου. Η ομάδα του Αμορίμ ξεκίνησε με 2/2 την προσπάθεια της στην Serie A κόντρα σε Τορίνο και Βενέτσια. Ακολούθησαν δύο ισοπαλίες στα εκτός έδρας ματς με Γιουβέντους (1-1) και Λάτσιο (2-2). Το ρόστερ της Μίλαν χαρακτηρίζεται από ποιότητα και εμπειρία, ενώ οι λύσεις στην άκρη του πάγκου αυξήθηκαν σε σχέση με πέρσι. Η επιστροφή στους εγχώριους τίτλους είναι το βασικό της μέλημα, δεδομένα όμως θα κυνηγήσει τις πιθανότητες της και εκτός συνόρων.

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Σεντ Γκάλεν, Χαρτς και Άαρχους ξεπάστρεψε η Μπενφίκα στα προκριματικά της διοργάνωσης, εξασφαλίζοντας την παρουσία της στη League Phase. Τρέχει αήττητο σερί 11 αγώνων με απολογισμό εννέα νίκες και δύο ισοπαλίες, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να είναι εκπληκτικός στο ξεκίνημα της σεζόν, καθώς μετράει ήδη 14 γκολ και τρεις ασίστ στο ενεργητικό του! Με πέντε νίκες και μια ισοπαλία, με γκολ 21-4, η Μπενφίκα είναι στο -2 από την πρωτοπόρο Πόρτο στο πρωτάθλημα, μετά από τις έξι πρώτες αγωνιστικές. Γεμάτο λύσεις το ρόστερ της, πρόσθεσε εμπειρία με τον Παλίνια και γενικότερα δεν έκανε πολλές αλλαγές το καλοκαίρι, διατηρώντας έτσι το πλεονέκτημα της ομοιογένειας.

Σπουδαίο ματς, με προφανές φαβορί αλλά και πολύ ισχυρό αουτσάιντερ. Δελεαστικές οι τιμές του άσου που κινείται σταθερά άνω του διπλασιασμού. Η Μίλαν ωστόσο δείχνει πως θέλει ακόμη χρόνο για να βρει ρυθμό και συνέπεια, τη στιγμή που η Μπενφίκα είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Το συνδυαστικό στοίχημα Goal/Goal & Τρούμπιν 4+ αποκρούσεις & Over 3,5 κάρτες σε απόδοση 5.80 στο Bet Builder της Stoiximan.

21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος Εθισμού & Απώλειας Περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – Γραμμή Συμβουλευτικής: 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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