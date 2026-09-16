Άρης: Ενδεκάδα με Τιάμ και Μιρ απέναντι στη Μαρκό

Οι επίλεκτοι του Μιχάλη Γρηγορίου για την δεύτερη αναμέτρηση του Άρη για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας (3η στροφή), απέναντι στην Μαρκό.
Κάτω από τα δοκάρια θα αγωνίζεται ο Βέλιο, με Σούταλο και Τιάμ στα στόπερ και Πετρίς - Χαρούπα στις πλευρές.
Μπροστά τους οι Μπουσαΐντ και Βοριαζίδης, στα χαφ, με τον Κουαμέ πίσω από την τριπλέτα της επίθεσης, που θα απαρτίζεται από Παλάσιος - Μπουσαΐντ και Μιρ.
Αναλυτικά:
Άρης (Γρηγορίου): Βέλιο, Σούταλο, Τιάμ, Χαρούπας, Πετρίς, Βοριαζίδης, Μπασίρου, Κουαμέ, Παλάσιος, Μπουσαΐντ, Μιρ.