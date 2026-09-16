Συνηθίζουν τα «Χ» Λεβάντε και Μπιλμπάο, σταθερή στο σκοράρισμα η Σανταντέρ

Τέσσερα ματς διεξάγονται απόψε για την 6η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος. Στη Βαλένθια, η 14η Λεβάντε υποδέχεται την 9η Μπιλμπάο, ενώ στη Βαρκελώνη η πρωταθλήτρια Μπαρτσελόνα συναντά τη 10η Σανταντέρ, που ανέβηκε φέτος.

Από το 2018 έχει να νικήσει η Λεβάντε την Μπιλμπάο. Σε 11 ματς έκτοτε μετράει 4 ισοπαλίες και 7 ήττες.

Η Λεβάντε βρέθηκε να χάνει με 0-2 στο εικοσάλεπτο από την Μπαρτσελόνα και 0-3 στο 48’ με πέναλτι. Βρήκε την απάντηση στο 79’ και το 83’, όμως αντί για την ισοφάριση ήρθε στο 93’ το τέταρτο γκολ από την κάτοχο του τίτλου και το τελικό 2-4. Είναι η δεύτερη διαδοχική της σεζόν στη LaLiga μετά από μία τριετία στη Β’ και ως τώρα έχει μία νίκη σε πέντε αγωνιστικές, το εντυπωσιακό 5-2 επί της Μπέτις. Η Μπιλμπάο έρχεται από το εκτός έδρας 1-1 με την Έλτσε. Προηγήθηκε με πέναλτι στο 50’, ισοφαρίστηκε με αυτογκόλ στο 79’. Το εν λόγω αποτέλεσμα ήρθε μετά από δύο σερί νίκες, επί των Θέλτα (2-0) και Ατλέτικο Μαδρίτης (3-0). Στις 3 από τις 4 τελευταίες επισκέψεις της στην έδρα της Λεβάντε έφυγε με το «Χ» και μια ισοπαλία σήμερα δεν θα είναι έκπληξη.

Πέντε στα πέντε για την Μπαρτσελόνα στο πρωτάθλημα, με μακράν την παραγωγικότερη επίθεση, με 21 γκολ. Τελευταίο της θύμα όπως αναφέραμε παραπάνω ήταν η Λεβάντε, με τις Έλτσε, Μπιλμπάο, Βαγιεκάνο και Βαλένθια να έχουν την ίδια τύχη. Στις 3/5 αγωνιστικές σημείωσε από 5 γκολ. Τόσα είχε πετύχει και τέσσερις μέρες νωρίτερα, υποδεχόμενη τη Φέγενορντ για τη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ (5-1). Στα 4,3 τέρματα βγαίνει ο μέσος όρος των γκολ που σημειώνει ανά παιχνίδι. Η Σανταντέρ επανήλθε φέτος στην κατηγορία έπειτα από 14 χρόνια, περνώντας κάποιες σεζόν και στη Γ’. Ευοίωνο το ξεκίνημά της, με δύο νίκες και μία ισοπαλία σε πέντε ματς. Πιο πρόσφατο το 2-1 επί της Αλαβές, το οποίο ήρθε με ανατροπή και δύο γκολ του 21χρονου Μαροκινού Ζαμπιρί, ο οποίος ήρθε φέτος από τη Ρεν και είχε σημειώσει όλα τα γκολ και στην άλλη νίκη της ομάδας του, το 3-2 επί της Έλτσε. Τιμωρημένος είναι ο μέσος Αλμέιδα, ο οποίος στη δεύτερη συμμετοχή του με τη νέα του ομάδα -ήρθε στις αρχές του μήνα από τη Βαλένθια- αντίκρισε την κόκκινη κάρτα σε 24’ συμμετοχής του στο ματς.

Τέσσερα γκολ/γκολ και Over για τη Σανταντέρ στο πρωτάθλημα. Θα το παλέψει κόντρα στην Μπαρτσελόνα και μπορεί να μην διασυρθεί. Ενδιαφέρουσα απόδοση στο Ασιάτικο +2,5 που πληρώνεται και στην ήττα της με δύο γκολ διαφορά.

794. ΛΕΒΑΝΤΕ - ΜΠΙΛΜΠΑΟ Χ 3,45

795. ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ 2 (+2,5) 2,62