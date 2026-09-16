Το Βαλκανικό Ιππικής Αντοχής στη Ρουμανία!

Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί στη Ρουμανία και συγκεκριμένα στη Buftea, 18 – 20 Σεπτεμβρίου. Η Ελλάδα θα πάρει μέρος με 15 αθλητές στις δύο κατηγορίες Ενηλίκων και Εφήβων – Νέων Ιππέων:
ΟΜΑΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
1. Κατερίνα Μαλιάκη - Dias, 2. Γιώτα Χρυσανθακοπούλου– Helena, 3. Αλέξανδρος Αλαφραγκής– Ζafer ΗΜ, 4. Αλίκη Kωνσταντινίδου – Evridika, 5. Βασιλκή Βιολέτα Τουλή – Hakim
Αναπληρωματικοί – Ατομικές συμμετοχές
Θεόδωρος Λανταβός - Colorado Dream, Μαριάννα Ρούσση – M Αggeo
ΟΜΑΔΑ ΕΦΗΒΩΝ & ΝΕΩΝ ΙΠΠΕΩΝ
1. Αρετή Πατσιούρα - Salamon Ektoras R, 2. Έμμα Δέσποινα Γιακουμάκη – Attilas, 3. Γεωργία Μαμάη– Farah, 4. Αγγελική Μερμινγκίδη– Kami, 5. Μάρθα Περίδη– Shakira
Αναπληρωματικοί – Ατομικές συμμετοχές
Νικολέττα Κωνσταντινίδου– Prestige
Σοφία Πολλάτου– Aeden, Ανδρέας Τσιρούνης– Αkira
Στην κατηγορία Ενηλίκων θα συμμετάσχουν 25 αθλητές από 6 Βαλκανικές χώρες και στην κατηγορία εφήβων- νέων ιππέων 26 αθλητές από 5 χώρες.
Ο αγώνας των ενηλίκων είναι μία διαδρομή μήκους 120χμ. και των εφήβων – νέων ιππέων μήκους 100χμ και είναι προγραμματισμένες για τo Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 6.00 και 6.30 το πρωί αντίστοιχα. Την Παρασκευή, 18/9 θα γίνει ο κτηνιατικός έλεγχος και η τελειτή έναρξης με την παρέλαση των ομάδων. Αρχηγός αποστολής είναι ο κ. Χρήστος Κωνσταντίνου και Αρχηγός Ομάδας ο κ. Σωτήρη Πατσιούρας, Β Αντιπρόεδρος ΕΟΙ.
Tην Κυριακή, 20/9 θα λάβει χώρα και ένας διεθνής αγώνας ιππικής αντοχής της κατηγορίας εφήβων-νέων ιππέων, CEIYJ1* 100, ενώ από Ελληνικής πλευράς θα πάρουν μέρος τέσσερις αμαζόνες, η Ελένη Άννα Αβραμίδη με τη Salamon Salomi, η Ναταλία Γιατρά με τον Fares, η Κατερίνα Μαυρογένη με τον Jack και η Μαρία Σομαράκη με τον Jachiro.