ΠΑΟΚ: Στις κλήσεις της εθνικής Σουηδίας ο Άλι (pic)

Ο 28χρονος μεσοεπιθετικός του Δικεφάλου βρίσκεται στην αποστολή της χώρας του, η οποία θα αντιμετωπίσει την Ρουμανία (25/9) και την Πολωνία (28/9), αμφότερες εντός έδρας.
Αναλυτικά οι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στις κλήσεις:
- Τερματοφύλακες: Έλμποργκ, Γιόχανσον, Τέρνκβιστ.
- Αμυντικοί: Έκνταλ, Γκούντμουντσον, Χολμ, Λάγκερμπιελκε, Νίλσον Λίντελεφ, Σκόγκλουντ, Στάρφελτ, Στράουντ, Σβένσον.
- Μέσοι & Επιθετικοί: Τάχα Άλι, Αγιάρι, Μπέργκβαλ, Μπέρνχαρντσον, Γκιόκερες, Ίσακ, Κάρλστρεμ, Νανάσι, Νίλσον, Νίγκρεν, Σβάνμπεργκ, Βόλεμαρκ, Ζενέλι.