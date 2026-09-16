ΠΑΟΚ: Στις κλήσεις της εθνικής Σουηδίας ο Άλι (pic)

Σταθερά στις κλήσεις της εθνικής Σουηδίας συνεχίζει να βρίσκεται ο Τάχα Άλι, με τον Γκράχαμ Πότερ να τον συμπεριλαμβάνει στα πλάνα του ενόψει του Nations League.

Ο 28χρονος μεσοεπιθετικός του Δικεφάλου βρίσκεται στην αποστολή της χώρας του, η οποία θα αντιμετωπίσει την Ρουμανία (25/9) και την Πολωνία (28/9), αμφότερες εντός έδρας.

Αναλυτικά οι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στις κλήσεις: