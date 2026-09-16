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ΠΑΟΚ: Στις κλήσεις της εθνικής Σουηδίας ο Άλι (pic)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Σταθερά στις κλήσεις της εθνικής Σουηδίας συνεχίζει να βρίσκεται ο Τάχα Άλι, με τον Γκράχαμ Πότερ να τον συμπεριλαμβάνει στα πλάνα του ενόψει του Nations League.

Ο 28χρονος μεσοεπιθετικός του Δικεφάλου βρίσκεται στην αποστολή της χώρας του, η οποία θα αντιμετωπίσει την Ρουμανία (25/9) και την Πολωνία (28/9), αμφότερες εντός έδρας.

Αναλυτικά οι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στις κλήσεις:

  • Τερματοφύλακες: Έλμποργκ, Γιόχανσον, Τέρνκβιστ.
  • Αμυντικοί: Έκνταλ, Γκούντμουντσον, Χολμ, Λάγκερμπιελκε, Νίλσον Λίντελεφ, Σκόγκλουντ, Στάρφελτ, Στράουντ, Σβένσον.
  • Μέσοι & Επιθετικοί: Τάχα Άλι, Αγιάρι, Μπέργκβαλ, Μπέρνχαρντσον, Γκιόκερες, Ίσακ, Κάρλστρεμ, Νανάσι, Νίλσον, Νίγκρεν, Σβάνμπεργκ, Βόλεμαρκ, Ζενέλι.

 
ΠΑΟΚ: Στις κλήσεις της εθνικής Σουηδίας ο Άλι (pic)