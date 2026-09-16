Αυτή είναι η Γιαγκελόνια: Ο 34χρονος κόουτς, τα «βαριά χαρτιά» και η… προειδοποίηση της Ρέιντζερς

Ποια είναι η πρώτη αντίπαλος του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League; Το SDNA παρουσιάζει τη Γιαγκελόνια, τη φιλοσοφία του νεαρού προπονητή, Άντριαν Σιεμιένιετς, τους παίκτες που ξεχωρίζουν και τη διαδρομή που την έφερε για πρώτη φορά στην ιστορία της στη League Phase του Europa.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το βράδυ της Τετάρτης (16/9) τη Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Οι Πολωνοί δεν διαθέτουν ασφαλώς το…εμπορικό όνομα άλλων ομάδων που θα βρεθούν στον ευρωπαϊκό δρόμο των «ερυθρόλευκων», ωστόσο το πρώτο συμπέρασμα από τη μελέτη της ομάδας του Άντριαν Σιεμιένιετς είναι ξεκάθαρο: δεν πρόκειται για αντίπαλο που έφτασε τυχαία μέχρι εδώ.

Για την ακρίβεια, η Γιαγκελόνια χρειάστηκε να πετάξει εκτός διοργάνωσης τη Ρέιντζερς για να συνεχίσει το ταξίδι της και φτάνει στον Πειραιά, έχοντας σκοράρει εννέα φορές στα τέσσερα παιχνίδια των προκριματικών.

Ο 34χρονος τεχνικός και η φιλοσοφία

Το πρόσωπο που βρίσκεται πίσω από την αγωνιστική πρόοδο των τελευταίων χρόνων είναι ο Άντριαν Σιεμιένιετς.

Μόλις 34 ετών, αποτελεί έναν από τους πλέον ενδιαφέροντες νέους προπονητές του πολωνικού ποδοσφαίρου και η φιλοσοφία του έχει ξεκάθαρη ταυτότητα. Η Γιαγκελόνια θέλει την μπάλα.

Ο Σιεμιένιετς έχει δημιουργήσει μια ομάδα που επιχειρεί να χτίσει από χαμηλά, επιδιώκει να ελέγχει τα παιχνίδια μέσω της κατοχής, ενώ, χρησιμοποιεί τις διατάξεις 4-1-4-1 και 4-4-2, για να ανεβάζει την πίεσή της και να ανακτά την κατοχή ψηλά.

Δεν είναι,μάλιστα, προπονητής που αλλάζει εύκολα φιλοσοφία ανάλογα με το όνομα του αντιπάλου. Αυτό είναι και το ενδιαφέρον του αγώνα στο Καραϊσκάκη: πώς θα επιχειρήσει η Γιαγκελόνια να διατηρήσει τη συγκεκριμένη φιλοσοφία απέναντι στην πίεση του Ολυμπιακού.

Παρεμπιπτόντως, στο Φάληρο η Γιαγκελόνια θα παίξει για πρώτη φορά στην ιστορία της στη League Phase του Europa League.

Δεν είναι πάντως πρωτάρα σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, καθώς το 2024-25 πραγματοποίησε την καλύτερη ευρωπαϊκή πορεία της ιστορίας της, φτάνοντας μέχρι τα προημιτελικά του Conference League.

Τα «βαριά χαρτιά» και ο Κωνσταντόπουλος

Το ρόστερ της Γιαγκελόνια έχει αλλάξει σε σχέση με προηγούμενες σεζόν και διαθέτει αρκετούς νεαρούς παίκτες με μεταπωλητική προοπτική.

Υπάρχει και ελληνικό στοιχείο: ο Απόστολος Κωνσταντόπουλος, ο 24χρονος κεντρικός αμυντικός κι άλλοτε παίκτης του Παναιτωλικού που βρίσκεται κανονικά στην ευρωπαϊκή λίστα.

Σημειωτέων πως από το ευρωπαϊκό ραντεβού με τον Ολυμπιακό θα απουσιάσει ο Δημήτρης Ράλλης. Ο 21χρονος Έλληνας επιθετικός ανήκει κανονικά στο ρόστερ της Γιαγκελόνια, ωστόσο ο Άντριαν Σιεμιένιετς επέλεξε να μην τον συμπεριλάβει στην ευρωπαϊκή λίστα για τη League Phase του Europa League.

Ο Σλάβομιρ Άμπραμοβιτς αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία της. Ο 22χρονος τερματοφύλακας (με χρηματιστηριακή αξία 5 εκατ. ευρώ ) έχει αγωνιστεί και στα επτά πρώτα παιχνίδια πρωταθλήματος.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτεί και ο Τζέρεμι Αγκμπονίφο. Ο 20χρονος Σουηδός εξτρέμ έχει χρηματιστηριακή αξία περίπου 4 εκατ. ευρώ και στα προκριματικά του Europa League είχε τέσσερις συμμετοχές και ένα γκολ.

Σημαντικός είναι επίσης ο 24χρονος δεξιός μπακ, Νόρμπερτ Βόιτουσεκ, ενώ από τους παίκτες που κουβαλούν το παιχνίδι της ομάδας ξεχωρίζουν ο αρχηγός και αμυντικός μέσος, Τάρας Ρόμαντσουκ, ο Ισπανός επιτελικός μέσος, Χεσούς Ιμάθ, ο επίσης Ισπανός μεσοεπιθετικός Σέρχιο Λοθάνο και ο Σλοβένος, φορ Νικ Πρέλετς.

Ο τελευταίος έχει μπει δυνατά στη σεζόν, με τρία γκολ στις επτά πρώτες συμμετοχές του στην Ekstraklasa, ενώ ο Λοθάνο έχει ήδη δύο ασίστ.

Με Σο, χωρίς Κομπαγιάσι στο Φάληρο

Στα αγωνιστικά νέα, ο Άντριαν Σιεμιένιετς μπορεί να υπολογίζει κανονικά στον Ουσμάν Σο, με τον εξτρέμ της Γιαγκελόνια να είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό και να προσθέτει μία ακόμη επιλογή στη μεσοεπιθετική γραμμή των Πολωνών.

Αντίθετα, εκτός μάχης έχει τεθεί ο Γιούκι Κομπαγιάσι. Ο Ιάπωνας κεντρικός αμυντικός αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και δεν είναι διαθέσιμος για την πρεμιέρα της League Phase, στερώντας από τον Σιεμιένιετς μία λύση για το κέντρο της άμυνας.

Η μεγάλη πρόκριση απέναντι στη Ρέιντζερς

Η φετινή ευρωπαϊκή διαδρομή της φετινής Γιαγκελόνια είναι ίσως το καλύτερο «καμπανάκι» για τον Ολυμπιακό.

Οι Πολωνοί μπήκαν στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League και έπεσαν πάνω στη Ρέιντζερς. Στο Μπιάλιστοκ επικράτησαν με 2-1, αποκτώντας μικρό προβάδισμα ενόψει της δύσκολης ρεβάνς στη Γλασκώβη.

Εκεί άντεξαν. Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε 1-1 και η Γιαγκελόνια πήρε την πρόκριση με συνολικό σκορ 3-2.

Στα playoffs τα πράγματα αποδείχθηκαν πολύ ευκολότερα.

Απέναντι στην Ιμπέρια 1999 από τη Γεωργία, η ομάδα του Σιεμιένιετς ουσιαστικά τελείωσε την υπόθεση από το πρώτο παιχνίδι, επικρατώντας 4-0 στην Πολωνία. Δεν πήγε, πάντως, στην Τιφλίδα για να προστατεύσει απλώς το αποτέλεσμα – κάτι ενδεικτικό της νοοτροπίας που προσπαθεί να περάσει ο προπονητής της. Νίκησε και στη ρεβάνς με 2-1 και πέρασε στη League Phase με συνολικό σκορ 6-1.

Συνολικός ευρωπαϊκός απολογισμός μέχρι σήμερα: τρεις νίκες, μία ισοπαλία, εννέα γκολ υπέρ και μόλις τρία κατά.

Δυνατό ξεκίνημα, αλλά με σκαμπανεβάσματα στην Πολωνία

Στην Ekstraklasa η εικόνα είναι περισσότερο ασταθής.

Η Γιαγκελόνια ξεκίνησε με δύο νίκες, 1-0 την Κορόνα Κίελτσε και 2-1 εκτός έδρας τη Μότορ Λούμπλιν, προτού γνωρίσει την πρώτη ήττα με 2-0 από τη Βίτζεβ Λοτζ.

Το αποτέλεσμα που έκανε περισσότερο θόρυβο ήρθε στις 30 Αυγούστου. Η ομάδα του Σιεμιένιετς πέρασε από την έδρα της Ράκοβ με το εντυπωσιακό 5-2, επιβεβαιώνοντας πόσο επικίνδυνη μπορεί να γίνει όταν βρίσκει χώρους.

Ακολούθησε η ήττα με 2-1 από τη Λεχ Πόζναν, η εντός έδρας νίκη με το ίδιο σκορ επί της Σλασκ Βρότσλαβ και, στο τελευταίο παιχνίδι πριν από την Αθήνα, ένα πισωγύρισμα.

Η Γιαγκελόνια ηττήθηκε 2-0 από τη Βίσλα στην Κρακοβία. Ο μέχρι τώρα απολογισμός της στην Ekstraklasa είναι τέσσερις νίκες και τρεις ήττες σε επτά αγώνες, με 11 γκολ υπέρ και 10 κατά.