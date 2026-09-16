Ξεμπλόκαρε με «τριάρα» ο Αστέρας Aktor!

Με αρκετή καθυστέρηση ο Αστέρας Aktor πανηγύρισε στο Βόλο την πρώτη φετινή του νίκη, επικρατώντας στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με 3-0 της Νίκης. Σκόραραν οι Πασαλίδης (50' αυτογκολ), Ρικαρντίνιο (57') και Παπακανέλλος (67').

Ο Στέλιος Μαλεζάς προέβη σε rotation σε σχέση με την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό Β΄, όπου η Νίκη υπέστη δεύτερη ήττα στο πρωτάθλημα της Super League 2, ενώ ο από πλευράς Αστέρα Aktor εκτός αποστολής έμεινε ο Δημήτρης Κουρμπέλης.

Η πρώτη καλή στιγμή του αγώνα ανήκε στους φιλοξενούμενους, με τον Έντερ να επιχειρεί σουτ στο 11ο λεπτό, έπειτα από λάθος του Τζανετόπουλου. Ο Τσέλιος, ωστόσο, βρισκόταν σε ετοιμότητα και απομάκρυνε τον κίνδυνο. Η Νίκη Βόλου, χωρίς να καταφέρει να απειλήσει επιθετικά στο πρώτο ημίχρονο, προσπαθούσε μέσω των Σαλαμούρα και Χάμοντ να κρατήσει την μπάλα και κυρίως να εμποδίσει τους χαφ του Αστέρα AKTOR να δώσουν ρυθμό στην ομάδα τους.

Το σύνολο του Γιώργου Αντωνόπουλου άρχισε να απειλεί περισσότερο στο επιθετικό κομμάτι μετά τη συμπλήρωση του πρώτου ημιώρου. Στο 33’, ο Μπρούνο Πέρες, έπειτα από ατομική προσπάθεια, κατάφερε να ξεμαρκαριστεί, όμως το σουτ που επιχείρησε δεν ανησύχησε τον Τσέλιο. Έξι λεπτά αργότερα, ο Ρικαρντίνιο έχασε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα, καθώς ο 25χρονος πρώην επιθετικός της Καϊράτ δεν μπόρεσε να νικήσει από πλεονεκτική θέση τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων.

Με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, ο δραστήριος Ρικαρντίνιο απείλησε ξανά, όμως η κεφαλιά που επιχείρησε εξουδετερώθηκε από τον Τσέλιο, ο οποίος μπλόκαρε στην αριστερή του γωνία. Στο 50’, έπειτα από γρήγορη αντεπίθεση του Αστέρα AKTOR, ο Πέρες έκανε το γύρισμα από τα δεξιά και ο Πασαλίδης, στην προσπάθειά του να απομακρύνει, έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, κάνοντας το 0-1. Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Μέντες στο 55΄ κέρδισε ένα πέναλτι τραβηγμένο από τα «μαλλιά», με τον ρέφερι Ντάουλα να βλέπει ανατροπή του Πολέτο. Ο Ρικαρντίνιο ανέλαβε την εκτέλεση του κάνοντας το 0-2 στο 57΄.



Οι Αρκάδες έδωσαν διαστάσεις θριάμβου στην επικράτηση τους στο 68΄ με ένα εντυπωσιακό γκολ του Παπακανέλλου, ο οποίος με ωραίο σλάλομ απέφυγε δύο αντιπάλους τελειώνοντας με ιδανικό τρόπο τη φάση. Ο Λίγδας έχοντας περάσει ως αλλαγή προσπάθησε μετά από σέντρα του Κιβρακίδη στο 89΄ να αιφνιδιάσει τον Κακαδιάρη, όμως ο Αστέρας Aktor ήταν εκείνος που έφτασε κοντά σε ακόμη ένα γκολ με την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Τερεζίου (90+1') να προσκρούει στο οριζόντιο δοκάρι.

Νίκη Βόλου (Μαλεζάς): Τσέλιος, Πανικίδης (71΄ Λίγδας), Μακρυγιάννης, Τζανετόπουλος (46' Βαφέας), Πασαλίδης, Χάμοντ, Σαλαμούρας (61΄ Πλέγας), Πολέτο, Παμλίδης, Φερνάντεζ (70΄ Κιβρακίδης), Μάντζης (61΄ Λουκίνας).

Asteras Aktor (Αντωνόπουλος): Κακαδιάρης, Μέντεζ (70΄ Τερεζίου), Χρυσόπουλος, Μπρόρσον, Σίλβα, Καλτσάς, Μπουζούκης (77΄ Ζόγκου), Έντερ (65΄ Τσίκο), Πέρες, Παπακανέλλος (70΄ Ορόσκο), Ρικαρντίνιο (65΄ Γκιτέρσος).

Διαιτητής: Φώτιος Ντάουλας

Βοηθοί: Λάζαρος Δημητριάδης και Αθανάσιος Κόλλιας