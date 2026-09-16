Πρώτη προπόνηση του Χεζόνια με τους Καβαλίερς (pics)

Στις προπονήσεις των Κλίβελαντ Καβαλίερς ενσωματώθηκε και επίσημα ο Μάριο Χεζόνια.

Ο Κροάτης φόργουορντ κατάφερε να εξαργυρώσει τις εξαιρετικές του εμφανίσεις στην EuroLeague με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, κερδίζοντας μια δεύτερη ευκαιρία στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Περίπου έναν μήνα πριν από το επίσημο τζάμπολ της αγωνιστικής περιόδου, ο «Σούπερ Μάριο» έπιασε δουλειά στο Οχάιο. Η ομάδα του Κλίβελαντ τον καλωσόρισε δημοσιεύοντας φωτογραφικά στιγμιότυπα από την πρώτη του προπόνηση στα επίσημα social media του συλλόγου.

Οι «Ιππότες» πείστηκαν από την αγωνιστική του παρουσία και του προσέφεραν ένα μη εγγυημένο συμβόλαιο με τις συνολικές μεικτές απολαβές του να αγγίζουν τα 3 εκατομμύρια δολάρια.

Για να εξασφαλίσει πάντως ολόκληρο το προσφερόμενο ποσό του νέου του συμβολαίου, ο Χεζόνια θα πρέπει να διατηρήσει τη θέση του στο ρόστερ των Καβαλίερς τουλάχιστον μέχρι τις 15 Νοεμβρίου. Αν ο παίκτης αποδεσμευτεί νωρίτερα από αυτή την ημερομηνία, θα λάβει μόνο ένα μέρος των χρημάτων. Αντίθετα, αν παραμείνει στην ομάδα μετά τα μέσα Νοεμβρίου, η συμφωνία του θα μετατραπεί αυτόματα σε πλήρως εγγυημένη για το υπόλοιπο της χρονιάς.