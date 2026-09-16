Ιδιαίτερη στιγμή για τον Βοριαζίδη: Αρχηγός του Άρη κόντρα στη Μαρκό

Μία ξεχωριστή στιγμή έζησε ο Μιχάλης Βοριαζίδης στην αναμέτρηση του Άρη με τη Μαρκό για το Κύπελλο Ελλάδας.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής πήρε θέση στο βασικό σχήμα των «κιτρινόμαυρων», όπως άλλωστε αναμενόταν, ωστόσο η παρουσία του στο παιχνίδι του «Κλεάνθης Βικελίδης» απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Κι αυτό γιατί ο Βοριαζίδης φόρεσε το περιβραχιόνιο και ανέλαβε τον ρόλο του αρχηγού του Άρη απέναντι στην ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου.

Πρόκειται για μία ιδιαίτερη στιγμή για τον νεαρό άσο, ο οποίος βλέπει την παρουσία του στην πρώτη ομάδα να συνοδεύεται από μία σημαντική προσωπική στιγμή. Πολύ περισσότερο από τη στιγμή που στο πρόσφατο παρελθόν χρειάστηκε να ξεπεράσει τη δική του περιπέτεια υγείας, επιστρέφοντας πλέον κανονικά στην αγωνιστική δράση και κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των ανθρώπων του Άρη.