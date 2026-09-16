Προγνωστικά Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια: Θέλει αντίδραση σε περίεργο κλίμα

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Γιαγκελόνια στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Europa League.

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Ανάλυση Ολυμπιακός

Το ντεμπούτο του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στον πάγκο του Ολυμπιακού συνδυάστηκε με την απρόσμενη εντός έδρας ήττα με 1-0 από τον ΟΦΗ. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν πραγματοποίησαν καλή εμφάνιση και παρουσίασαν προβλήματα στην ανασταλτική τους λειτουργία, αγωνιζόμενοι με διαφορετική προσέγγιση υπό τις οδηγίες του νέου προπονητή.

Ανάλυση Γιαγκελόνια

Η Γιαγκελόνια έφυγε χωρίς βαθμό από την Κρακοβία, γνωρίζοντας δίκαιη ήττα με 2-0 από τη Βίσλα. Πραγματοποίησε απογοητευτική εμφάνιση, επέτρεψε αρκετές ευκαιρίες και παραδόθηκε στον ρυθμό των γηπεδούχων από τα πρώτα λεπτά.

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