Προγνωστικά Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια: Θέλει αντίδραση σε περίεργο κλίμα

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Ανάλυση Ολυμπιακός
Το ντεμπούτο του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στον πάγκο του Ολυμπιακού συνδυάστηκε με την απρόσμενη εντός έδρας ήττα με 1-0 από τον ΟΦΗ. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν πραγματοποίησαν καλή εμφάνιση και παρουσίασαν προβλήματα στην ανασταλτική τους λειτουργία, αγωνιζόμενοι με διαφορετική προσέγγιση υπό τις οδηγίες του νέου προπονητή.
Ανάλυση Γιαγκελόνια
Η Γιαγκελόνια έφυγε χωρίς βαθμό από την Κρακοβία, γνωρίζοντας δίκαιη ήττα με 2-0 από τη Βίσλα. Πραγματοποίησε απογοητευτική εμφάνιση, επέτρεψε αρκετές ευκαιρίες και παραδόθηκε στον ρυθμό των γηπεδούχων από τα πρώτα λεπτά.
Δείτε τα προγνωστικά Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια!
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