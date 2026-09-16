Λιόλιος: «Ο Γιάννης ήθελε να έρθει στην Εθνική, να μην κινδυνεύσει η υγεία του»

Ο Βαγγέλης Λιόλιος στις δηλώσεις του αναφέρθηκε και στο θέμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τους Χιτ, τονίζοντας πως ήταν θέμα υγείας η μη κλήση του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τις δηλώσεις του Σποέλστρα ότι ενθαρρύνει τους παίκτες να πηγαίνουν στις Εθνικές: «Πάντα το κάνουν. Αυτό μας είπε. Μίλησε με τον Σπανούλη. Θα προετοιμαστεί και στο Παγκόσμιο θα είναι μαζί σας. Το θέμα ήταν η προστασία και η υγεία. Αν μιλάμε για τον Αύγουστο, πόσο μάλλον θα γινόταν τον Ιούλιο. Αν μιλάμε για το πώς παρουσιάστηκε η ομάδα με το ρόστερ εκεί, my fault. Ξεκάθαρα ευθύνη μου».

Για την ευθύνη που ανέλαβε: «Δεν εκτιμήσαμε το τι γινόταν τότε καλά. Δεν φταίνε οι προπονητές ή οι παίκτες. Δική μου είναι η ευθύνη. Η διοίκηση φταίει. Υποτιμήσαμε τις υπόλοιπες ομάδες και υπερεκτιμήσαμε την άνεση που θα είχαμε. Και αυτό πέρασε στην ομάδα. Ήταν δική μου ευθύνη. Να μην γίνει αυτό εμπόδιο. Θα συμμετάσχουμε στο Παγκόσμιο. Είδατε την ομάδα με την Ισπανία πώς έπαιξε».

Για τον Αντετοκούνμπο: «Ήθελε πολύ να παίξει ο Γιάννης. Έτσι είναι. Υπηρετεί την Εθνική. Και μην διανοηθεί να πει κανείς το αντίθετο. Είναι αθλητής, είναι άνθρωπος. Υπεράνθρωπος μερικές φορές, αλλά άνθρωπος. Να μην κινδυνέψει η υγεία του επειδή υπήρξε η ανάγκη. Μεγαλύτερη αξία από τη νίκη έχει η υγεία του αθλητή».