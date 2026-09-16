PAOK Academy: Οι «ασπρόμαυροι» διεθνείς με... φόντο του Μουντιάλ Κ17

«Γαλανόλευκες» κλήσεις για το PAOK Academy και σε αυτό το International break - Οι διεθνείς του Δικεφάλου, το πρόγραμμα των... μικρών Εθνικών ομάδων με... φόντο το Μουντιάλ Κ17

Τελευταίες υποχρεώσεις στα τμήματα υποδομών της Super League για τον Δικέφαλο, ο οποίος το προσεχές Σάββατο (19/9) αντιμετωπίζει τις αντίστοιχες ομάδες του Παναιτωλικού.

Όσον αφορά την Κ19 ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Αγρίνιο (12:00), ενώ η δράση για τις Κ17-Κ15 θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις του Λόλα στη Σουρωτή της Θεσσαλονίκης.

Από την Κυριακή, οι «ασπρόμαυροι» διεθνείς αναχωρούν για την Αθήνα και ύστερα για κάθε... άκρη της Ευρώπης, συμμετέχοντας σε φιλικά, αγώνες προκριματικών, αλλά και προπονητικά camp.

«Γεμάτες» ΠΑΟΚ οι κλήσεις της Εθνικής Νέων

Επτά ασπρόμαυρους και βασικά... γρανάζια της Κ19 του Δικεφάλου περιλαμβάνουν οι κλήσεις του Απόστολου Παπαβασιλείου, ο οποίος αναλαμβάνει και επίσημα το «τιμόνι» της Εθνικής Νέων.

Χαράλαμπος Αυγητίδης, Δημήτρης Κυριαζίδης, Κωνσταντίνος Τουρσουνίδης, Βαγγέλης Γκιόκα, Δημήτρης Μπέρδος, Γιώργος Κρομμύδας και Αντώνης Αρετής θα φορέσουν από την Κυριακή τα γαλανόλευκα, συμμετέχοντας στις προπονήσεις της Κ19 της Εθνικής το διάστημα 20-24 Σεπτεμβρίου, αλλά και στο φιλικό απέναντι στην Κ19 του Ολυμπιακού στις 25 του ίδιου μήνα.

Στην Τσεχία η Εθνική Παίδων - Οι «εκπρόσωποι» του ΠΑΟΚ

Όσον αφορά τη «φουρνιά» του 2009 η οποία... ετοιμάζεται για Μουντιάλ, στην προσεχή διακοπή θα βρεθεί στην Τσεχία για προπονήσεις και φιλικούς αγώνες το διάστημα 21/9 μέχρι 4 Οκτωβρίου.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Παπαδάκης ανακοίνωσε τις κλήσεις, όπου συμπεριλαμβάνονται τέσσερις παίκτες του Δικεφάλου, που αγωνίζεται στην φετινή Κ19. Γιώργος Νικολαΐδης, Γιάννης Ψυρούκης, Νίκος Χαλδέζος και Κωνσταντίνος Σούβλατζης θα βρεθούν αρχικά στην Αθήνα και ύστερα στην Τσεχία με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει κατά σειρά τη Σλοβακία (28/9 17:00), Ελβετία (30/9 17:00) και Τσεχία (3/10 12:00), λίγες εβδομάδες πριν υπάρξουν οι τελικές κλήσεις για το Μουντιάλ Κ17, που θα διεξαχθεί τον προσεχή Νοέμβριο στα γήπεδα του Κατάρ.

Τα προκριματικά της Εθνικής Παίδων και οι «πιθανές» κλήσεις στους μικρούς

Μία... ακόμα Εθνική Παίδων, ναι καλά ακούσατε. Η Εθνική Κ17 με τη γενιά του 2010 αυτή τη φορά θα δώσει τα προκριματικά για το επερχόμενο EURO U17, το οποίο θα διεξαχθεί το προσεχές καλοκαίρι στη Λετονία.

Οι αγώνες του Round 1 των προκριματικών θα διεξαχθούν στη Βοσνία, όσον αφορά τον όμιλο της Εθνικής, η οποία θα αντιμετωπίσει κατά σειρά την οικοδέσποινα (23/9 14:00), Γιβραλτάρ (26/9 14:00) και Ισλανδία (29/9 14:00), με τους δύο πρώτους του γκρουπ να προκρίνονται στο Round 2 όσον αφορά τη League A.

Προς το παρόν δεν έχουν «σφραγίσει» οι κλήσεις, κάτι που θα γίνει πράξη τα επόμενα 24ωρα, με παίκτες όπως οι Νέτο Φερράζ, Παναγιώτης Δουραλής, Γιώργος Τεντολούρης και Θανάσης Φλώρος να φαντάζουν αρκετά πιθανοί να ντυθούν ξανά στα «γαλανόλευκα».

Τέλος, όσον αφορά τους 2011 (Εθνική Προπαίδων Κ16), θα ταξιδέψουν αρχικά στη Γερμανία και ύστερα στο Μπακού για φιλικά, παρόλα αυτά οι κλήσεις δεν έχουν πάρει ακόμα επίσημη μορφή.

Γιάννης Χρυσουλάκης, Δημήτρης Παπαγεωργόπουλος, Γιώργος Ίτσκος, Φώτης Σολωμίδης, Γρηγόρης Πριόβολος, Γιώργος Κακάλης και Άγγελος Λιάκος είναι από τα ονόματα που είναι... φαβορί για τις κλήσεις, χωρίς ωστόσο να έχουν σφραγίσει οι επιλογές του ομοσπονδιακού τενχικού.

