Οι κλήσεις της Εθνικής Παίδων για φιλικά στην Τσεχία

Τρία φιλικά παιχνίδια θα δώσει η Εθνική Παίδων το προσεχές διάστημα και ο Βασίλης Παπαδάκης ανακοίνωσε τις κλήσεις.

Τις Σλοβακία, Ελβετεία και Τσεχία θα αντιμετωπίσει η Εθνική Παίδων σε φιλικούς αγώνες στην Τσεχία το διάστημα 21/09 - 04/10/2026. Οι κλήσεις του Βασίλη Παπαδάκη: Τερματοφύλακες: Χρήστος Γείτονας (Παναθηναϊκός), Κωνσταντίνος Κυριαζής (Real Salt Lake), Γεώργιος Νικολαΐδης (ΠΑΟΚ) Αμυντικοί: Γεώργιος Γούσιος (Ολυμπιακός), Βασίλειος Λάβδας (Παναθηναϊκός), Αντρέας Πουλόπουλος (Werder Bremen), Γεώργιος Σιώζιος (Ολυμπιακός), Στέφανος-Νεκτάριος Τσίγκας (Παναθηναϊκός), Αθανάσιος Φιλιππιάδης (ΑΕΚ), Νικόλαος Χαλδέζος (ΠΑΟΚ), Ιωάννης Ψυρούκης (ΠΑΟΚ) Μέσοι: Ματίας Ζόγκου (Αστέρας Τρίπολης), Χρήστος-Ιωάννης Κώστογλου (-), Παναγιώτης Μπινιάρης (Παναθηναϊκός), Αλέξανδρος Μωυσιάδης (Ολυμπιακός), Κωνσταντίνος Παπαδάκης (ΟΦΗ), Σαραφιανός Παπασαραφιάνος (Άρης), Φάμπιο Ρεφατλλάρι (ΝΠΣ Βόλος) Επιθετικοί: Αργύρης Αργυρίου (ΑΕΚ), Λεωνίδας Βασιλειάδης (Fortuna Düsseldorf), Κωνσταντίνος Καραγγέλης (VfB Stuttgart), Αλέξιος Μπαϊραμίδης (Πανιώνιος), Ιάσωνας Νεμπής (Παναθηναϊκός), Κωνσταντίνος Σουβλατζής (ΠΑΟΚ) Το πρόγραμμα των αγώνων: 1ος Αγώνας: Ελλάδα - Σλοβακία | 28 Σεπτεμβρίου 2026 16:00 (τοπική ώρα) 2ος Αγώνας: Ελβετία - Ελλάδα | Ημερομηνία: 30 Σεπτεμβρίου 2026 16:00 (τοπική ώρα) 3ος Αγώνας: Τσεχία - Ελλάδα | Ημερομηνία: 3 Οκτωβρίου 2026 11:00 (τοπική ώρα)