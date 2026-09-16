Αντρίγια Ζίβκοβιτς: O Mr. Assist παρέλαβε το βραβείο του (pic)

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς παρέλαβε το βραβείο της Super League για τον κορυφαίο σε ασίστ στο περσινό πρωτάθλημα.

Μία ακόμα διάκριση για παίκτη του ασπρόμαυρου ρόστερ, με τον Σέρβο αρχηγό αυτή τη φορά, να παραλαμβάνει το βραβείο της Super League για τον κορυφαίο σε ασίστ στο πρωτάθλημα της σεζόν 2025/26.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς την ίδια ώρα, με τις 20 ασίστ που σημείωσε στην περσινή Super League, έγραψε ιστορία με τον ΠΑΟΚ, καθώς σημείωσε την κορυφαία επίδοση σε μία σεζόν, από το μακρινό 1998.

Και φέτος όμως ο Σέρβος εξτρέμ δεν πάει πίσω, καθώς έχει ξεκινήσει... φουριόζος με τρία γκολ και τρεις τελικές πάσες στις πρώτες εννιά συμμετοχές του με τη φανέλα του Δικεφάλου.