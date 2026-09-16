Απόλλων Καλαμαριάς: Διπλό χτύπημα με Μαρίνο, Κένεντι

Δύο ακόμα παίκτες πρόσθεσε στο δυναμικό του ο Απόλλων Καλαμαριάς, καθώς απέκτησε τον εξτρέμ Γιώργο Μαρίνο από τον Πανσερραϊκό και τον Βραζιλιάνο μπακ Τόμας Κένεντι.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του Γιώργου Μαρίνου.

Ο 26χρονος εξτρεμ ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες του Αστέρα Τρίπολης, όπου κατέγραψε συνολικά με την κ19 των Αρκάδων 30 συμμέτοχες και 6 γκολ, κάτι που τον οδήγησε στην μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Ακολούθησε ο Λεβαδειακός την σεζόν 2020/21 με συνολικά 24 συμμετοχές, 3 γκολ και 3 ασιστ.

Επέστρεψε στους ερυθρόλευκους όπου κατέγραψε συνολικά με την κ19 και την β’ ομάδα 128 συμμετοχές, 35 γκολ και 14 ασιστ. Τελευταίος σταθμός στην καριέρα του αποτέλεσε ο Πανσερραϊκός.

Γιώργο, καλώς ήρθες στον Απόλλωνα Καλαμαριάς!

Σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τη κοκκινόμαυρη φανέλα!

Η ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του Thomaz Kenedy.

Ο Bραζιλιάνος μπακ έρχεται ν δώσει μια έξτρα λύση στα μπακ, ποιότητα και λατινοαμερικάνικο πάθος. Προέρχεται από τις ακαδημίες τις Atletico Mineiro όπου κατέγραψε συνολικά 22 συμμετοχές, ενώ έχει αγωνιστεί και με τις φανέλες των Primavera, Olaria, Atletico Acreano, Humaita και τελευταίος του σταθμός αποτέλεσε η Indepedencia με 21 συμμετοχές.

Τhomaz, καλώς ήρθες στον Απόλλωνα Καλαμαριάς!

Σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τη κοκκινόμαυρη φανέλα!

