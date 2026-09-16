Αθανασίου: «Να μεγαλώσουμε και άλλο τον ΟΦΗ - Ο Κόντης άλλαξε τον χαρακτήρα της ομάδας»

Στην τρελή πορεία του ΟΦΗ τον τελευταίο χρόνο, αλλά και στη δική του καριέρα αναφέρθηκε ο Νίκος Αθανασίου στο Crete2day, όπου μίλησε ακόμα για τη σχέση του με τον Ολυμπιακό, τον στόχο της Εθνικής ομάδας, αλλά και την πρώτη του ευρωπαϊκή εμπειρία με τους Κρητικούς.

Αναλυτικά:

Νίκο, καταρχάς συγχαρητήρια. Θέλω την τοποθέτησή σου για το μεγάλο διπλό στο «Καραϊσκάκη». Πώς συντελέστηκε αυτή η νίκη απέναντι σε έναν Ολυμπιακό, σε μία έδρα όπου ο ΟΦΗ είχε τη χειρότερη παράδοση στην ιστορία του;

«Σίγουρα είναι μία πολύ δύσκολη έδρα και ο Ολυμπιακός είναι μία πάρα πολύ καλή ομάδα. Εμείς, όμως, είμαστε σε μία φάση όπου, μαζί με τα παιδιά, το staff και τον προπονητή, δεν φοβόμαστε κανέναν. Κοιτάμε όλους τους αντιπάλους στα μάτια, έχουμε αυτοπεποίθηση και είμαστε πολύ καλά. Συνεχίζουμε τις πολύ καλές εμφανίσεις από πέρυσι και δώσαμε ό,τι μπορούσαμε για να καταφέρουμε να πάρουμε αυτή τη νίκη. Ήταν πολύ σημαντική για εμάς».

Για σένα, πάντως, ήταν μία εξαιρετική εμφάνιση. Ήσουν πρώτος σε κερδισμένα φάουλ, κλεψίματα και ανακτήσεις μπάλας, έβγαλες την ασίστ και είχες 39/46 μεταβιβάσεις. Ήταν η κορωνίδα μέχρι τώρα της παρουσίας σου στον ΟΦΗ;

«Σίγουρα δεν είμαι παίκτης και άνθρωπος που κοιτάζει τόσο πολύ τα στατιστικά. Κοιτάω κάθε εβδομάδα, κάθε φορά που έχω αγώνα, να δίνω το 100% που μπορώ για να βοηθάω την ομάδα. Θέλουμε να πάμε όλοι μαζί μπροστά και να καταφέρνουμε κάθε εβδομάδα να παίρνουμε τους τρεις βαθμούς».

Είσαι μόλις λίγους μήνες στον ΟΦΗ και, παρότι ήρθες ως δανεικός, προσαρμόστηκες αμέσως. Πώς έγινε αυτό;

«Με το που ήρθα, βρήκα μία ομάδα η οποία διαρκώς βελτιωνόταν και βρισκόταν σε πολύ καλό φεγγάρι. Αλλά κι εγώ, με το που ήρθα, προσπάθησα να βοηθήσω με την παρουσία μου. Πρώτα απ’ όλα, όμως, σημαντικό ρόλο έπαιξε το πώς με υποδέχτηκαν η ομάδα, ο προπονητής και οι συμπαίκτες μου. Όλα αυτά βοηθούν έναν παίκτη να προσαρμοστεί, όπως έγινε με εμένα αλλά και με τα υπόλοιπα παιδιά που ήρθαν στον ΟΦΗ. Σημαντικό ρόλο έπαιξε επίσης ότι ήρθα, ενώ είχα παιχνίδια στην Πορτογαλία με την Ρίο Άβε. Δεν ήμουν ανενεργός. Είχα αγωνιστικό ρυθμό και έτσι όταν μπήκα στον ΟΦΗ μπορούσα να ανταποκριθώ πολύ εύκολα».

Ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει τον φετινό ΟΦΗ είναι ότι φαίνεται να απολαμβάνετε το ποδόσφαιρο. Υπάρχει κέφι, υγεία και αυτοπεποίθηση. Πώς το καταφέρνετε αυτό, ενώ πρόκειται για μία ιδιαίτερα απαιτητική χρονιά;

«Κοιτάμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Ποτέ δεν σκεφτόμαστε μακριά. Πέρυσι, για παράδειγμα, παίξαμε στον τελικό του Κυπέλλου και δεν σκεφτήκαμε ποτέ ότι υπάρχει η Ευρώπη μπροστά. Πρώτα έπρεπε να κερδίσουμε τον ΠΑΟΚ. Αυτό μας το έχει περάσει πολύ καλά ο coach: “Κοιτάμε το τώρα και δεν σκεφτόμαστε τι θα γίνει στο μέλλον”.

Και φέτος ξεκινήσατε ουσιαστικά τη χρονιά με έναν τελικό, το Super Cup. Aυτό μας έδωσε μεγάλο κίνητρο. Να ξεκινήσουμε το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς με έναν τελικό. Είχαμε την ψυχολογία από πέρυσι ότι μπορούμε να το ξανακάνουμε, θέλαμε να το ξανακάνουμε και έπρεπε να κρατήσουμε τον πήχη ψηλά, όπως τελειώσαμε την προηγούμενη χρονιά, ως Κυπελλούχοι Ελλάδας.

Καταφέραμε να κερδίσουμε την ΑΕΚ και από εκεί και πέρα κοιτάξαμε το επόμενο παιχνίδι. Το ίδιο κάναμε και στην Ευρώπη. Προετοιμαστήκαμε κατάλληλα και προσπαθήσαμε να πάρουμε την πρόκριση. Σίγουρα υπάρχει άγχος κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού, αλλά όταν έχεις καλή ψυχολογία και καλή χημεία με τους συμπαίκτες σου, το άγχος μπορεί να γυρίσει υπέρ σου και να γίνει αυτοπεποίθηση».

Ο ΟΦΗ έχει ήδη κατακτήσει το Κύπελλο και το Super Cup και συνεχίζει στην Ευρώπη. Σε τι επίπεδο πιστεύεις ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή η ομάδα;

«Νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο αυτή τη στιγμή. Σίγουρα, όμως, δεν σταματάμε εδώ επειδή κατακτήσαμε δύο τρόπαια και είμαστε στο Europa League. Στόχος μας είναι πάντα να μεγαλώνουμε. Νίκες όπως αυτές απέναντι στον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό μεγαλώνουν την ομάδα ακόμα περισσότερο. Το ίδιο ισχύει και για τις ευρωπαϊκές νίκες. Έχουμε μπροστά μας μία πολύ μεγάλη και απαιτητική χρονιά και θα προσπαθήσουμε να ανεβάσουμε όσο περισσότερο μπορούμε τον πήχη».

Λένε ότι το δύσκολο δεν είναι να φτάσεις στην κορυφή, αλλά να παραμείνεις εκεί.

«Σίγουρα. Το εύκολο είναι να φτάσεις. Το δύσκολο είναι να μείνεις».

Πώς κύλησε αυτό το διάστημα για σένα στον ΟΦΗ, αλλά και έξω από το γήπεδο;

«Όλα έχουν κυλήσει πάρα πολύ ωραία και πολύ ομαλά από την αρχή. Έχω κάνει φίλους, με την ομάδα πηγαίνουμε από το καλό στο καλύτερο και το απολαμβάνω πάρα πολύ. Και φαίνεται και μέσα στο γήπεδο».

Σου αρέσει το Ηράκλειο;

«Ναι, είναι πολύ ωραία. Ειδικά η Κρήτη είναι πολύ όμορφη. Είναι η πρώτη φορά που ζω εκτός Αθήνας, αν και είχα περάσει και από τον Βόλο για ένα διάστημα όταν ήμουν μικρότερος. Τώρα είναι η πρώτη φορά που το ζω έτσι και μου αρέσει πάρα πολύ».

Έχεις αρχίσει να βλέπεις τον ΟΦΗ σαν δεύτερο σπίτι σου;

«Είναι πολύ λίγο το διάστημα για να το πω αυτό, αλλά περνάω πολύ ωραία εδώ».

Είσαι ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και αγωνίζεσαι στον ΟΦΗ ως δανεικός. Σε επηρεάζει αυτό στη σκέψη σου;

«Όχι, για να σας πω την αλήθεια. Εγώ τη δουλειά μου προσπαθώ να κάνω. Κάθε εβδομάδα στο γήπεδο να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό και από εκεί και πέρα το ότι είμαι δανεικός από τον Ολυμπιακό στον ΟΦΗ δεν με επηρεάζει κάπου».

Νιώθεις αδικημένος; Ασφαλώς θα το έχεις ακούσει, ίσως το έχεις δει και γραμμένο στα “ερυθρόλευκα” ρεπορτάζ ότι ο Ολυμπιακός τέτοιον αριστερό ακραίο ποδοσφαιριστή δεν έχει…

«Να σας πω την αλήθεια, όχι, δεν το κοιτάω έτσι, σαν αδικία. Σίγουρα πεισμώνω γιατί θέλω κάποια στιγμή να παίξω στον Ολυμπιακό, όμως όπως είπα και πριν, κοιτάζω να κάνω καθημερινά τη δουλειά μου, να είμαι υγιής πάνω απ’ όλα και να παίζω το κάθε παιχνίδι με τον ΟΦΗ όπως πρέπει. Έχουμε μεγάλα παιχνίδια φέτος και, επειδή είναι η πρώτη φορά που θα παίξω σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, ανυπομονώ πολύ».

Αν σου ζητούσα ένα flashback της καριέρας σου μέχρι σήμερα, ποιες θα ήταν οι σημαντικότερες στιγμές;

«Το πρώτο μου βήμα ήταν όταν έκανα το επαγγελματικό συμβόλαιο στον Ατρόμητο. Ήμουν από μικρό παιδί στις ακαδημίες και μεγάλωσα εκεί. Ήταν όνειρό μου να γίνω επαγγελματίας. Έπειτα πήγα δανεικός στη Νίκη Βόλου και πήρα παιχνίδια στη Β’ Εθνική. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Έκανα το «αγροτικό» μου, όπως λέμε. Ήμουν τυχερός γιατί βρέθηκα σε μία πολύ ωραία παρέα και σε μία πολύ καλή ομάδα. Ήταν σύντομο διάστημα, αλλά με βοήθησε πάρα πολύ. Μετά γύρισα στον Ατρόμητο και είχα δύο γεμάτες χρονιές και ύστερα ήρθε η μεταγραφή στον Ολυμπιακό.

Ο Ατρόμητος με βοήθησε πολύ να βελτιωθώ και να φτάσω εκεί που έχω φτάσει. Και η μεταγραφή στον Ολυμπιακό ήταν, σίγουρα, ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Δεν έχω πάρει ακόμη την ευκαιρία που περιμένω για να βρεθώ στην ομάδα και να αγωνιστώ εκεί. Πέρασα ένα εξάμηνο στην Ρίόα Άβε στην Πορτογαλία και από εκεί και πέρα ήρθε ο ΟΦΗ, όπου ζούμε τρομερές στιγμές και σπουδαία πράγματα που πιστεύω ότι θα μείνουν χαραγμένα για πάντα στη μνήμη μας».

Ποια πρόσωπα θεωρείς ότι έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξή σου;

«Δεν είναι ένα ή δύο. Είχα πάρα πολλούς προπονητές που με βοήθησαν και από όλους είχα να πάρω κάτι. Σίγουρα η οικογένειά μου είναι πάντα δίπλα μου, όπως και η κοπέλα μου. Ήμουν τυχερός που είχα πάντα πολύ καλούς ανθρώπους δίπλα μου. Όλοι με βοήθησαν και από όλους κρατάω πάντα μόνο τα θετικά πράγματα και προχωράω».

Δεν υπάρχει, δηλαδή, κάποιο πρόσωπο που να θεωρείς ότι σου έδωσε κάτι περισσότερο;

«Σε διαφορετικά διαστήματα έλεγα «αυτός είναι», αλλά πάντα έχεις να πάρεις κάτι από κάποιον. Δεν θέλω να αρχίσω να αναφέρω όλους τους προπονητές, γιατί πάντα μπορεί να ξεχάσεις κάποιον. Από όλους θέλω να κρατάω τα καλά και αυτό προσπαθώ να κάνω».

Η συγκλονιστικότερη στιγμή της καριέρας σου μέχρι σήμερα είναι το Κύπελλο;

«Ναι, σίγουρα. Ο τελικός του Κυπέλλου».

Και το πρώτο τρόπαιο;

«Πιστεύω ότι θα είναι πάντα διαφορετικό. Μακάρι να έρθουν κι άλλα, αλλά το πρώτο πιστεύω ότι θα είναι πάντα διαφορετικό».

Μίλησέ μου λίγο γι’ αυτόν τον τελικό. Έχουν περάσει μήνες, αλλά θα μνημονεύεται για πάντα.

«Ήταν, πιστεύω, το πιο ωραίο παιχνίδι που έχω απολαύσει μέσα στο γήπεδο. Είχαμε από την αρχή ένα πολύ μεγάλο κίνητρο, να κατακτήσουμε αυτό το τρόπαιο. Από το πρώτο λεπτό υπήρχε μία πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, με φιλάθλους και από τις δύο ομάδες. Είχε πολύ πάθος μέσα στο γήπεδο και, ειδικά όταν καταφέρνεις και κερδίζεις, είναι κάτι μαγικό. Ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, με πολλά γκολ, και αυτό έπαιξε επίσης τον ρόλο του».

Όταν σφύριξε ο διαιτητής τη λήξη, ποια ήταν η πρώτη σκέψη;

«Λίγο χαρά, λίγο κλάμα, λίγο συγκίνηση. Ανάμεικτα συναισθήματα. Αλλά όλα ήταν για καλό. Ήταν δικαίωση. Μία δικαίωση που ήρθε μετά από πολύ κόπο και πολλή προσπάθεια. Και στο τέλος ήταν πάρα πολύ όμορφο».

Και τώρα καρπώνεστε αυτή την επιτυχία και με το Super Cup.

«Σίγουρα. Όπως είπα, η όρεξη άνοιξε για την ομάδα, για εμάς τους παίκτες, για τον προπονητή. Θέλουμε όλο και περισσότερα πράγματα να ζήσουμε όλοι μαζί εδώ στον ΟΦΗ. Μακάρι να είμαστε υγιείς και να μπορέσουμε να καταφέρουμε κι άλλα πράγματα».

Ο ΟΦΗ είναι μία από τις ομάδες με το πιο έντονο ελληνικό στοιχείο στη Super League. Πόσο σημαντικό είναι αυτό;

«Είναι κάτι πολύ όμορφο και σίγουρα βοηθάει πάρα πολύ την ομάδα. Οι Έλληνες γνωρίζουμε καλύτερα το πρωτάθλημα, τις ομάδες και το πόσο μεγάλη είναι κάθε ομάδα. Όταν είμαστε πολλοί Έλληνες, μπορούμε να βάλουμε και τους ξένους, που έρχονται, πιο εύκολα στο κλίμα. Και κάθε Έλληνας που έρχεται γίνεται κατευθείαν μέλος της οικογένειας.

Είμαστε μία πάρα πολύ ωραία παρέα και αυτό μας βγαίνει στο γήπεδο. Θα τρέξουμε ο ένας για τον άλλον, θα παλέψουμε ο ένας για τον άλλον. Νομίζω ότι πλέον το αναγνωρίζει και ο κόσμος, όχι μόνο του ΟΦΗ. Είναι πολύ όμορφο να έχεις τόσους Έλληνες σε μία ομάδα και πιστεύω ότι πρέπει να το προωθήσουμε περισσότερο. Να παίζουν Έλληνες, να παίζουν και μικρά παιδιά. Έχουμε νέα παιδιά στην ομάδα που παίζουν και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι λεπτομέρειες που πιστεύω ότι στο τέλος κάνουν τη διαφορά».

Σε ποιους τομείς χρειάζεται να βελτιωθεί περισσότερο ο ΟΦΗ;

«Είναι μία πολύ απαιτητική χρονιά. Πρώτος μας στόχος είναι πάντα το πρωτάθλημα. Έχεις κάθε εβδομάδα αγώνα, κάθε Σαββατοκύριακο. Το Κύπελλο και η Ευρώπη είναι λίγο διαφορετικά, με παιχνίδια και μέσα στην εβδομάδα. Το πρωτάθλημα όμως σου δίνει την ψυχολογία για να πας στα ευρωπαϊκά και στα παιχνίδια του Κυπέλλου με άλλον αέρα. Για εμάς είναι η πιο σημαντική διοργάνωση. Από εκεί και πέρα θα προσπαθήσουμε να παλέψουμε σε κάθε παιχνίδι, στο Κύπελλο και στην Ευρώπη, για να μεγαλώσουμε κι άλλο την ομάδα».

Πόσο δύσκολη είναι η διαχείριση όταν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις έρχονται η μία μετά την άλλη;

«Σίγουρα ο ενθουσιασμός είναι μεγάλος όταν σου λένε ότι θα παίξεις, για παράδειγμα, με την Μπενφίκα. Είναι κάτι τεράστιο για τον ΟΦΗ και για εμάς τους παίκτες. Πρέπει, όμως, να βρούμε την ισορροπία ανάμεσα στην Ευρώπη και το πρωτάθλημα. Μετά από μία μεγάλη επιτυχία μπορεί να έρθει και μία μεγάλη αποτυχία, κάτι που δεν το θέλουμε. Γι’ αυτό προσπαθούμε να κρατάμε μία ισορροπία. Θα υπάρξουν δύσκολες στιγμές, αλλά εκεί πρέπει να είμαστε ενωμένοι και να κρατήσουμε τις ισορροπίες. Δεν χρειάζεται ούτε υπερβολικός ενθουσιασμός στις καλές στιγμές ούτε υπερβολική στεναχώρια στις δύσκολες. Πρέπει να κρατήσουμε ένα μέτρο».

Ο ΟΦΗ έχει παρουσιάσει μεγάλη συνέπεια στην άμυνα και πολλά παιχνίδια χωρίς να δεχθεί γκολ. Είναι κάτι που δουλεύετε πολύ;

«Σίγουρα. Τα clean sheets είναι αυτά που πάνε την ομάδα πιο μπροστά. Αν δεν δεχτούμε γκολ, είμαστε μία ομάδα που θα βρούμε την ευκαιρία να σκοράρουμε. Είμαστε πολύ καλοί μπροστά, έχουμε πάρα πολύ ποιοτικούς παίκτες και σίγουρα πρώτο μέλημά μας είναι να κρατήσουμε το μηδέν στην άμυνα και από εκεί και πέρα να καταφέρουμε να σκοράρουμε».

Υπάρχει κάτι συγκεκριμένο στο οποίο πιστεύεις ότι χρειάζεται βελτίωση;

«Αυτή τη στιγμή δεν έχω κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου που να χρειάζεται τόσο πολύ βελτίωση. Σίγουρα προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε συνέχεια σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού, για να μπορέσουμε να μεγαλώσουμε ακόμα περισσότερο και να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί».

Σε βλέπουμε να βγάζεις φάσεις που πραγματικά εντυπωσιάζουν. Είναι θέμα ικανότητας, καθημερινής δουλειάς, ωριμότητας, εμπειρίας ή εξάσκησης;

«Όλα αυτά που λέτε παίζουν τον ρόλο τους. Και η δουλειά και η ψυχολογία. Όταν ένα παιχνίδι σου πάει καλά και έχεις καλή ψυχολογία, μπορείς να δοκιμάσεις περισσότερα πράγματα και υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να σου βγουν. Είναι και το διάβασμα του παιχνιδιού εκείνη τη στιγμή. Εγώ προσπαθώ να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό σε κάθε παιχνίδι, δοκιμάζω καινούργια πράγματα και θέλω να βάλω κι άλλα στοιχεία στο παιχνίδι μου. Κάθε εβδομάδα βλέπω τα παιχνίδια μου και προσπαθώ να προσθέτω πράγματα. Ποτέ δεν είσαι τέλειος παίκτης. Πάντα χρειάζεσαι βελτίωση και πάντα μπορείς να βάλεις καινούργια κομμάτια στο παιχνίδι σου. Και, σίγουρα, σε συζήτηση με το staff, στην προπόνηση και με τους αναλυτές προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε συνέχεια».

Με τι θα είσαι ευχαριστημένος στο τέλος της περιόδου, τόσο προσωπικά όσο και με την πορεία του ΟΦΗ;

«Δεν σκέφτομαι τόσο μακριά, μέχρι το τέλος της περιόδου. Μου αρέσει να κοιτάω κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Δεν βάζω μακρινούς στόχους ή μεγάλα όνειρα. Σίγουρα τα έχω στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου, αλλά θέλω να κοιτάω περισσότερο το τώρα. Κάθε τρεις μέρες, το επόμενο παιχνίδι. Σιγά-σιγά, βήμα-βήμα, να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Να φτάσω κι εγώ και η ομάδα μαζί».

Άρα ο χρονικός ορίζοντας είναι μικρός.

«Ναι. Είναι μία χρονιά που ειδικά φέτος δεν σε αφήνει να σκεφτείς πολύ μακριά. Έχεις πάρα πολλά παιχνίδια, οπότε θέλει μέτρο και σιγά-σιγά, παιχνίδι με το παιχνίδι».

Πώς βλέπεις το φετινό πρωτάθλημα, με βάση αυτό το πρώτο δείγμα;

«Φαίνεται ένα πολύ απαιτητικό πρωτάθλημα. Ήδη βλέπουμε ότι είναι μία πολύ δύσκολη χρονιά όχι μόνο για τον ΟΦΗ, αλλά και για τις άλλες ομάδες που έχουν ευρωπαϊκά παιχνίδια. Θέλει διαχείριση όταν έχεις παιχνίδια ανά τρεις μέρες και οι παίκτες χρειάζονται ξεκούραση.

Βλέπουμε ήδη μεγάλες ομάδες να έχουν χάσει βαθμούς. Είναι πολύ νωρίς ακόμα και πιστεύω ότι οι ομάδες προσαρμόζονται. Δεν είναι όλες έτοιμες ακόμη και κάποιες θα χρειαστούν χρόνο. Πιστεύω, όμως, ότι θα έχουμε μία πολύ καλή χρονιά σε ένα πολύ απαιτητικό πρωτάθλημα. Κάθε χρόνο το πρωτάθλημα γίνεται καλύτερο και δυσκολότερο. Οι μικρότερες ομάδες μεγαλώνουν και είναι πολύ όμορφο να βλέπεις ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, όπου ομάδες παίρνουν βαθμούς από τις μεγάλες».

Με την αγωνιστική εικόνα που έχει παρουσιάσει ο ΟΦΗ, μπορεί να κοιτάξει ακόμη ψηλότερα, ακόμη και την τετράδα;

«Σίγουρα το πρωτάθλημα είναι βασικός στόχος. Ο στόχος μας, όμως, είναι το 5-8. Αυτός ήταν ο στόχος μας από την αρχή της χρονιάς, όπως ήταν και πέρυσι. Είναι πολύ μακριά ακόμη για να μιλήσουμε για το τέλος της χρονιάς. Θα προσπαθήσουμε για αυτή τη θέση και θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Από εκεί και πέρα, ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε, θα το κάνουμε».

Είστε όμως Κυπελλούχοι, νικητές του Super Cup και ομάδα που παίζει στην Ευρώπη. Πρέπει να υπερασπιστείτε πλέον αυτό το status.

«Πρέπει να παίζουμε σαν Κυπελλούχοι, όπως μας λέει και ο coach κάθε εβδομάδα. Να παίζουμε σαν νικητές του Super Cup και σαν μία ομάδα που παίζει στην Ευρώπη. Πρέπει να έχουμε το πρεστίζ και να δείξουμε ότι είμαστε μία ομάδα που αξίζει να βρίσκεται εκεί. Δεν είμαστε τυχαία».

Πόσο έχει βοηθήσει ο Χρήστος Κόντης την ομάδα αλλά και εσένα προσωπικά;

«Πέρυσι η χρονιά ξεκίνησε λίγο περίεργα, αλλά με την έλευση του coach η ομάδα άλλαξε πάρα πολύ. Άλλαξε χαρακτήρα και τρόπο παιχνιδιού. Σίγουρα κι εμένα με βοηθάει να εξελιχθώ πολύ. Είναι πάρα πολύ κοντά μας, έχει τρομερή προσωπικότητα και έχει παίξει ποδόσφαιρο σε κορυφαίο επίπεδο, οπότε ξέρει να μας διαχειριστεί πολύ καλά. Έχω μόνο καλά λόγια να πω για τον coach. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και είμαστε πολύ τυχεροί που τον έχουμε καθημερινά κοντά μας».

Με τέτοιες εμφανίσεις και ειδικά μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, δεν μπορεί να μην έχει περάσει από το μυαλό σου η Εθνική Ελλάδας.

«Από μικρό παιδί πάντα ονειρευόμουν μία κλήση στην Εθνική Ελλάδας. Τότε μου φαινόταν κάτι πολύ μακρινό. Πιστεύω ότι όσο περνάει ο καιρός πηγαίνω και πιο κοντά. Προσπαθώ καθημερινά. Είναι ένα όνειρο που θέλω να γίνει πραγματικότητα. Είναι τιμή να φοράς το εθνόσημο στο στήθος και μακάρι να είμαι υγιής, να συνεχίσω να παίζω τα παιχνίδια μου όπως θέλω και να βγάζω τον καλύτερό μου εαυτό, ώστε να έρθει μία τέτοια κλήση».

Σε λίγες ημέρες έρχεται η πρεμιέρα του ΟΦΗ στη League Phase του Europa League, απέναντι στη Χόφενχαϊμ. Τι μπορούμε να περιμένουμε;

«Είναι μία πρεμιέρα που ανυπομονούμε να ξεκινήσει. Για πολλούς παίκτες είναι η πρώτη φορά που θα αγωνιστούμε σε ευρωπαϊκή διοργάνωση και είναι κάτι πολύ όμορφο. Το περιμένουμε πάρα πολύ. Όπως είπα, όμως, θα κοιτάξουμε το παιχνίδι ξεχωριστά. Θα το δούμε σαν ένα κανονικό παιχνίδι. Δεν θα μας πάρει ο ενθουσιασμός και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Θα προετοιμαστούμε κατάλληλα για ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Η Χόφενχαϊμ είναι μία πάρα πολύ καλή ομάδα και θα παλέψουμε για ό,τι καλύτερο μπορούμε».

Θα ήθελες να πεις κάτι στον κόσμο για να έρθει στο γήπεδο;

«Νομίζω ότι η εικόνα μας στο γήπεδο τον προσκαλεί από μόνη της. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να τους καλέσουμε. Οι πράξεις δείχνουν ότι τους χρειαζόμαστε δίπλα μας. Είναι δίπλα μας, εννοείται, αλλά σίγουρα υπάρχει και άλλος κόσμος που μπορεί να έρθει στο γήπεδο και θα θέλαμε να τους έχουμε όλους κοντά μας, όσοι περισσότεροι γίνεται. Είναι βοήθεια για εμάς. Μας βοηθάνε, τους δίνουμε χαρές και όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε κάτι πολύ μεγάλο».

Πες μου ένα περιστατικό με τον κόσμο του ΟΦΗ που σου έχει μείνει από αυτό το διάστημα.

«Αυτό που μου έχει μείνει περισσότερο στο μυαλό είναι μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου, όταν βγήκαμε με το λεωφορείο. Ήταν κάτι πολύ όμορφο. Δεν περίμενα ότι θα είχε τόσο πολύ κόσμο, για να σας πω την αλήθεια. Όταν το έβλεπα, έλεγα «είναι κι άλλοι, είναι κι άλλοι». Έβγαιναν από τα στενά, έβγαιναν από παντού. Ήταν κάτι πολύ όμορφο και νομίζω ότι αυτή η στιγμή μου έχει μείνει χαραγμένη από τον κόσμο».

Και στην καθημερινότητά σου πλέον, υπάρχει αυτή η επαφή με τον κόσμο;

«Σίγουρα. Όταν βγαίνουμε έξω, όλο και κάποιος θα μας μιλήσει, θα ζητήσει μία φωτογραφία. Αυτά είναι ωραία πράγματα. Σίγουρα θα υπήρχαν και δύσκολες στιγμές στο παρελθόν που δεν θα ήταν τόσο ωραία τα πράγματα, αλλά τώρα που μιλάμε για χαρές είναι πολύ όμορφο να βγαίνεις στον κόσμο και να σε αναγνωρίζουν, να σου ζητούν φωτογραφίες και αυτόγραφα».

Ο ΟΦΗ έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου. Νιώθεις ότι αυτό σας δίνει ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση;

«Ναι, σίγουρα υπάρχει αυτοπεποίθηση. Τη βλέπω και στην εξέδρα, όχι μόνο στο γήπεδο. Παίζουμε κάθε παιχνίδι για τη νίκη. Έχουμε χτίσει μία νοοτροπία τώρα που θέλουμε σε κάθε παιχνίδι να είμαστε νικητές και σίγουρα προσπαθούμε γι’ αυτό και μόνο. Δεν κοιτάμε τίποτα άλλο. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τίποτα λιγότερο».