Μουρίνιο: «Δεν υπήρχε απολύτως κανένας λόγος να ρισκάρουμε»

Ο «special one» στάθηκε στο γεγονός ότι η ομάδα του δεν «κλείδωσε» το παιχνίδι και επέτρεψε στην Έλτσε να επιστρέψει, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη συγκέντρωση μέχρι το τελευταίο λεπτό.
«Μπορώ μόνο να ασκήσω κριτική στο γεγονός ότι δεν σκοτώνουμε τα παιχνίδια όταν πρέπει. Το είπα αυτό και στους ποδοσφαιριστές. Θα μπορούσαμε να κερδίζουμε με 3-0 ή και 4-0. Δεν υπήρχε απολύτως κανένας λόγος να ρισκάρουμε να πετάξουμε βαθμούς ξανά, είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες, αλλά αφήσαμε στην Έλτσε να επιστρέψει πίσω στο ματς», ήταν τα λόγια του Μουρίνιο.
🚨 José Mourinho: “I can only criticise the fact that we do not kill off games when we can. I told this to the players”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 15, 2026
“We could have been 3-0 or 4-0 up…”.
“There was ZERO reason to risk dropping points again, we had many chances but we let Elche back into it”. pic.twitter.com/nswx3wJAw8