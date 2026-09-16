Μουρίνιο: «Δεν υπήρχε απολύτως κανένας λόγος να ρισκάρουμε»

H Ρεάλ Μαδρίτης βρέθηκε... φάτσα με την «γκέλα», το «πουλέν» του Μουρίνιο την λύτρωσε στο 90' και όπως είναι φυσιολογικό ο Πορτογάλος είχε... παράπονα από την ομάδα του.

Ο «special one» στάθηκε στο γεγονός ότι η ομάδα του δεν «κλείδωσε» το παιχνίδι και επέτρεψε στην Έλτσε να επιστρέψει, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη συγκέντρωση μέχρι το τελευταίο λεπτό.

«Μπορώ μόνο να ασκήσω κριτική στο γεγονός ότι δεν σκοτώνουμε τα παιχνίδια όταν πρέπει. Το είπα αυτό και στους ποδοσφαιριστές. Θα μπορούσαμε να κερδίζουμε με 3-0 ή και 4-0. Δεν υπήρχε απολύτως κανένας λόγος να ρισκάρουμε να πετάξουμε βαθμούς ξανά, είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες, αλλά αφήσαμε στην Έλτσε να επιστρέψει πίσω στο ματς», ήταν τα λόγια του Μουρίνιο.