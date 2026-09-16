Ελλάδα και Ισπανία υπέγραψαν για πρώτη φορά Μνημόνιο Τουριστικής Συνεργασίας

Ένα νέο κεφάλαιο στις τουριστικές σχέσεις Ελλάδας και Ισπανίας ανοίγει με την υπογραφή, για πρώτη φορά στην ιστορία των δύο χωρών, Μνημονίου Τουριστικής Συνεργασίας στη Μαδρίτη από την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και τον Ισπανό υπουργό Βιομηχανίας και Τουρισμού Ζόρντι Ερέου.

Η συμφωνία δημιουργεί ένα σταθερό πλαίσιο συνεργασίας σε τομείς όπως η βιωσιμότητα, οι επενδύσεις, η ψηφιοποίηση και η εκπαίδευση.



Το Μνημόνιο προβλέπει ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας, κοινές δράσεις τουριστικής προβολής, ενίσχυση των επενδύσεων, ψηφιοποίηση και καινοτομία, καθώς και συνεργασία στην τουριστική εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση.



Παράλληλα, Ελλάδα και Ισπανία επιδιώκουν στενότερο συντονισμό στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς, με κοινή προσέγγιση για έναν περισσότερο βιώσιμο τουρισμό στη Μεσόγειο και για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση του κλάδου, ενόψει και της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον τουρισμό.



Στις προτεραιότητες περιλαμβάνονται ακόμη η βιώσιμη διαχείριση των προορισμών, η αξιοποίηση και ανάλυση τουριστικών δεδομένων, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η καινοτομία και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων στον κλάδο.



Για την εφαρμογή της συμφωνίας θα συσταθεί Κοινή Επιτροπή Ελλάδας - Ισπανίας, η οποία θα παρακολουθεί την πρόοδο των δράσεων, θα διατηρεί τακτικό διάλογο μεταξύ των δύο πλευρών και θα αναζητεί νέες ευκαιρίες συνεργασίας.



Η συμφωνία έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία οι τουριστικές ροές μεταξύ των δύο χωρών ενισχύονται. Το 2025 οι αφίξεις Ισπανών ταξιδιωτών στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 23,8% και έφτασαν τις 566.600, ενώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 296,3 εκατ. ευρώ.

Κεφαλογιάννη: «Έχουμε πολλά να προσφέρουμε από κοινού»

Η Όλγα Κεφαλογιάννη επισήμανε ότι Ελλάδα και Ισπανία, ως δύο μεγάλοι μεσογειακοί τουριστικοί προορισμοί, μοιράζονται κοινές προκλήσεις αλλά και ένα κοινό όραμα για την επόμενη ημέρα του κλάδου.



«Η Ελλάδα και η Ισπανία είναι δύο μεγάλοι μεσογειακοί προορισμοί, ενωμένοι από μια κοινή ιστορία, έναν κοινό πολιτισμό και κοινές αξίες. Αντιλαμβανόμαστε τον τουρισμό όχι μόνο ως οικονομική δραστηριότητα, αλλά και ως γέφυρα μεταξύ των λαών, των πολιτισμών και των κοινωνιών μας», ανέφερε.



Η υπουργός Τουρισμού πρόσθεσε: «Είμαι πεπεισμένη ότι η Ελλάδα και η Ισπανία έχουν πολλά να μάθουν η μία από την άλλη και, κυρίως, πολλά να προσφέρουν από κοινού στην Ευρώπη και στον παγκόσμιο τουρισμό. Γιατί η Ελλάδα και η Ισπανία δεν μοιράζονται μόνο τη Μεσόγειο, μοιράζονται επίσης ένα κοινό όραμα και μια κοινή φιλοδοξία για το μέλλον του τουρισμού».



Όπως τόνισε, η υπογραφή του Μνημονίου αποτελεί «την αρχή μιας πιο δομημένης συνεργασίας», με στόχο συγκεκριμένα αποτελέσματα και στενότερη συνεργασία μεταξύ υπουργείων, τουριστικών προορισμών και επιχειρήσεων.

Πηγή: Protothema.gr